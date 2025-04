Baronissi Petta | Basta attacchi senza fondamento la verità è sotto gli occhi di tutti

Petta, sono gravemente infondate e senza alcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti anonimi strumentalizzati per fare propaganda politica, cercando di minare la fiducia dei cittadini nella trasparenza delle istituzioni. In merito alle segnalazioni ricevute, che riguardano presunti problemi legati alle assunzioni, alla gestione delle case popolari e agli affidamenti di lavori pubblici, è necessario sottolineare che ogni decisione e ogni atto amministrativo vengono assunti nel rispetto delle normative e dei principi di legalità. Non c’è stato alcun atto nascosto, nessuna omissione, né tantomeno alcuna azione che possa configurarsi come irregolare. Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Basta attacchi senza fondamento, la verità è sotto gli occhi di tutti” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minuti«Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco”, che ancora una volta tentano di infangare l’operato dell’Amministrazione, sono gravemente infondate ealcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti anonimi strumentalizzati per fare propaganda politica, cercando di minare la fiducia dei cittadini nella trasparenza delle istituzioni. In merito alle segnalazioni ricevute, che riguardano presunti problemi legati alle assunzioni, alla gestione delle case popolari e agli affidamenti di lavori pubblici, è necessariolineare che ogni decisione e ogni atto amministrativo vengono assunti nel rispetto delle normative e dei principi di legalità. Non c’è stato alcun atto nascosto, nessuna omissione, né tantomeno alcuna azione che possa configurarsi come irregolare.

