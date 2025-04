Baroni | I cambi hanno cambiato l’esito della partita Pedro? Sono molto contento per lui e penso che la Lazio…

Baroni, allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo il pareggio conquistato contro il Parma Sulla sfida della Lazio contro il Parma, l’allenatore Baroni ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport. Le parole del tecnico dei biancocelesti con queste sue considerazioni RISULTATO A META’ – «Onestamente che era molto che non prendevamo gol subito. Subire gol nel primo tempo ti . Calcionews24.com - Baroni: «I cambi hanno cambiato l’esito della partita. Pedro? Sono molto contento per lui e penso che la Lazio…» Leggi su Calcionews24.com , allenatoreLazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo il pareggio conquistato contro il Parma Sulla sfidaLazio contro il Parma, l’allenatoreha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport. Le parole del tecnico dei biancocelesti con queste sue considerazioni RISULTATO A META’ – «Onestamente che erache non prendevamo gol subito. Subire gol nel primo tempo ti .

Altre fonti ne stanno dando notizia

I 56 minuti che hanno cambiato lo sport - “Lo sport nel racconto – The Enervit Story”, il documentario che debutterà stasera in prima visione Sky Sport Arena e poi disponibile On demand, non è solo una lunga e appassionante avventura di sport 🔗ilgiornale.it

Franco Lucia, il padre di Fedez, parla per la prima volta di Chiara Ferragni: "Leone e Vittoria mi hanno cambiato la vita" - Franco Lucia durante la pandemia si è scoperto cuoco. Cucinava per lui, la moglie, Annamaria Berrinzaghi, per il figlio Fedez, per Chiara Ferragni e anche per i suoi nipotini, Vittoria e Leone. "Durante la pandemia mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara coi bambini. Ognuno... 🔗today.it

Lazio, Baroni nel post partita: «Faccio i complimenti al Plzen, hanno fatto una partita importante ma lo sapevo. Hanno messo in difficoltà tante squadre. Felici per i quarti» - L’allenatore biancoceleste Marco Baroni ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Plzen. Le parole Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa nel post partita del metch pareggiato 1 a 1 contro il Viktoria Plzen valido per il ritorno degli ottavi di finale […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Derby Lazio-Roma, Baroni: Loro hanno tirato in porta due volte. E vi spiego il cambio di Isaksen; Lazio multi-moduli, così Baroni cambia la squadra; Giorgia, la mamma Elsa Giordano: «Lei ha sofferto il cambio generazionale nella musica, Alex Baroni ha mandato; Monza-Lazio, Baroni cambia modulo: 4-3-3 con Vecino e Dia in attacco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, Baroni: "Rimonta con il Parma? Siamo una squadra vera". Su Pedro... - ROMA - "Non molliamo, recuperare un 2-0 significa che non molliamo mai e questa è la cosa più importante perché è ciò che conta". Così l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ai microfoni di Sky Sport ... 🔗corrieredellosport.it

Lazio, dai cambi arrivano sempre più gol: Baroni come nessun altro in Serie A - Rotazioni, cambi, impiego di tutte le forze, concetti chiacchieratissimi quest'anno in casa Lazio. L'arma di Baroni, fattore X che aveva fatto brillare la squadra tra novembre e gennaio, è tornata a ... 🔗m.lalaziosiamonoi.it

Lazio, Baroni a Dazn: "Meritavamo la vittoria. E sui cambi..." - Terminata la stracittadina tra Lazio e Roma è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico Marco Baroni, che ha commentato la prestazione, proiettandosi anche alla sfida di ... 🔗lalaziosiamonoi.it