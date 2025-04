Bari fortificata | tra mura possenti e antiche leggende

Bari fortificata: tra mura possenti e antiche leggende! Domenica 4 maggio, ore 17.00, unisciti a noi per un viaggio nella storia militare di Bari!Partiremo dal maestoso Castello Normanno-Svevo, esplorando:Il suggestivo vestiboloLa gipsoteca con i suoi capolavoriL'antica sala sveva.

Bari fortificata – la città dalle possenti mura - Domenica 06 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura”. E’ fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un castello.[…](Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). Scopriremo insieme il maestoso Castello di Bari con il... 🔗baritoday.it

