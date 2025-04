Barcelona Bridal Fashion Week | sono stata nel paradiso delle spose e vi racconto quello che ho visto

Barcelona Bridal Fashion Week 2025 consolida la capitale della Catalogna come Paradise City della moda nuziale. Capi per ogni personalità e dettagli inaspettati raccontano che il matrimonio è un evento democratico aperto a chiunque, secondo il proprio gusto. La ciliegina sulla torta? La prima sfilata «in bianco» di Vivienne Westwood. Eccovi un assaggio dei trend più succulenti Vanityfair.it - Barcelona Bridal Fashion Week: sono stata nel paradiso delle spose e vi racconto quello che ho visto Leggi su Vanityfair.it La2025 consolida la capitale della Catalogna come Paradise City della moda nuziale. Capi per ogni personalità e dettagli inaspettati raccontano che il matrimonio è un evento democratico aperto a chiunque, secondo il proprio gusto. La ciliegina sulla torta? La prima sfilata «in bianco» di Vivienne Westwood. Eccovi un assaggio dei trend più succulenti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Demetrios collezione 2026 alla Milano Bridal Fashion Week 2025 - Demetrios bridal look – Credits Ph @andy.nasta.weddingMILANO – In occasione della Milano Bridal Fashion Week 2025, Demetrios, ha incantato il pubblico con una presentazione esclusiva delle sue nuove collezioni per il 2026. Buyer e professionisti del settore hanno avuto l’opportunità unica di assistere alle sfilate del 5 e 6 Aprile 2025 presso lo showroom Demetrios a Milano. TRADIZIONE E MODERNITA’: LA COLLEZIONE 2026 IN PASSERELLA Demetrios da 45 anni è sinonimo di eleganza e innovazione nel mondo del bridal, e la nuova collezione sposa per il 2026 non fa eccezione. 🔗lopinionista.it

Le icone della moda alla Fashion Week di New York - Dove Cameron, Kate Moss ed Emily Ratajkowski: ecco i look più iconici. Leggi tutto Le star brillano alla New York Fashion Week: stile e tendenze su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Milano Fashion Week 2025: Confermata la presenza del banchiere Christopher Aleo - La Milano Fashion Week 2025, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo, vedrà tra i suoi ospiti il banchiere svizzero Christopher Aleo, CEO del gruppo finanziario iSwiss. Milano si conferma così una città in cui moda e finanza si incontrano, rendendo l'evento un punto di riferimento sempre più rilevante per creatività, business e innovazione finanziaria. La presenza di una figura di spicco della finanza internazionale sottolinea come le sfilate non siano solo vetrine di stile, ma anche piattaforme dove nascono relazioni d'affari e opportunità economiche. 🔗liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcelona Bridal Fashion Week: sono stata nel paradiso delle spose e vi racconto quello che ho visto; L’azienda marchigiana Sposa Curvy sbarca alla Barcelona Bridal Fashion Week; Sposa Curvy sbarca alla Barcelona Bridal Week con la collezione 2025; La nuova edizione di Barcelona Bridal Fashion Week celebra i brand iconici accanto ai nomi emergenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcelona Bridal Fashion Week: sono stata nel paradiso delle spose e vi racconto quello che ho visto - Appena messo piede alla Barcelona Bridal Fashion Week mi viene in mente Calderón de la Barca, il drammaturgo e letterato spagnolo, autore de La vida es sueño (La vita è sogno) celebre opera del ... 🔗vanityfair.it

Sposa Curvy approda alla Fashion Week di Barcellona - Si amplia sempre di più il raggio d’azione di Sposa Curvy, azienda fondata a Montegranaro da Cinzia Pizzichini ... 🔗msn.com

La nuova edizione di Barcelona Bridal Fashion Week celebra i brand iconici accanto ai nomi emergenti - SARÀ L'EDIZIONE PIÙ GRANDE DI SEMPRE. Più brand (450, +12% rispetto al 2024), di cui l'82% internazionali, in rappresentanza di 32 Paesi. Spazi ampliati (+29%) ma anche un layout rinnovato e una nuova ... 🔗elle.com