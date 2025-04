Barcellona trionfa in Coppa del Re | Koundé decisivo contro il Real Madrid

Barcellona ha già visto due trofei in bacheca. In una finale di Coppa del Re caratterizzata da polemiche partite già dal venerdì (la conferenza stampa della squadra arbitrale con le lacrime di Ricardo de Burgos Bengoetxea per gli attacchi ricevuti da Real Madrid Tv e il successivo comunicato del club madrileno per stigmatizzare l’accaduto) alla fine a prevalere sono stati proprio i blaugrana, 3-2 ai tempi supplementari, grazie a un gol di Koundé. Hansi Flick mette così in curriculum un secondo alloro nell’avventura catalana, dopo la SuperCoppa di Spagna vinta sempre in finale contro i rivali storici.Una partita bellissima, che ha confermato vizi e virtù della squadra catalana. Palleggiatori sopraffini, possibilità offensive infinite, persino senza l’infortunato Lewandowski e con un Raphinha sotto tono. Sport.quotidiano.net - Barcellona trionfa in Coppa del Re: Koundé decisivo contro il Real Madrid Leggi su Sport.quotidiano.net Il 2025 delha già visto due trofei in bacheca. In una finale didel Re caratterizzata da polemiche partite già dal venerdì (la conferenza stampa della squadra arbitrale con le lacrime di Ricardo de Burgos Bengoetxea per gli attacchi ricevuti daTv e il successivo comunicato del club madrileno per stigmatizzare l’accaduto) alla fine a prevalere sono stati proprio i blaugrana, 3-2 ai tempi supplementari, grazie a un gol di. Hansi Flick mette così in curriculum un secondo alloro nell’avventura catalana, dopo la Superdi Spagna vinta sempre in finalei rivali storici.Una partita bellissima, che ha confermato vizi e virtù della squadra catalana. Palleggiatori sopraffini, possibilità offensive infinite, persino senza l’infortunato Lewandowski e con un Raphinha sotto tono.

