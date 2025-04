Barcellona Inter Thuram e Pavard assenti? Gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Barcellona Inter, Thuram e Pavard assenti? Gli aggiornamenti sulle loro condizioni in vista della gara di Champions LeagueArrivano novità sulla situazione in casa Inter, in vista della semifinale di Champions League in programma mercoledì contro il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pavard non recupera e non partirà per la trasferta europea, causa distorsione alla caviglia. Thuram potrebbe invece essere confermato tra i convocati con il resto della squadra.Distorsione caviglia per Pavard. Out per Barca.Thuram oggi a parte a ottimo ritmo. Se domani i progressi saranno confermati, potrebbe partire.Nonostante il momento, aperta la vendita libera dei biglietti per Inter-Barca e ci sono 60.000 persone in coda!! @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 28, 2025LE ULTIME- «Distorsione caviglia per Pavard. Internews24.com - Barcellona Inter, Thuram e Pavard assenti? Gli aggiornamenti sulle loro condizioni Leggi su Internews24.com ? Gliin vista della gara di Champions LeagueArrivano novità sulla situazione in casa, in vista della semifinale di Champions League in programma mercoledì contro il. Secondo quanto riportato da Sky Sport,non recupera e non partirà per la trasferta europea, causa distorsione alla caviglia.potrebbe invece essere confermato tra i convocati con il resto della squadra.Distorsione caviglia per. Out per Barca.oggi a parte a ottimo ritmo. Se domani i progressi saranno confermati, potrebbe partire.Nonostante il momento, aperta la vendita libera dei biglietti per-Barca e ci sono 60.000 persone in coda!! @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 28, 2025LE ULTIME- «Distorsione caviglia per

Cosa riportano altre fonti

Gazzetta – Inter, perplessità del club sulla preparazione atletica: le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona | Primapagina - 2025-04-28 08:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Gazzetta – Inter, perplessità del club sulla preparazione atletica: le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona | Primapagina | Calciomercato.com Home Gazzetta – Inter, perplessità del ... 🔗justcalcio.com

Ultimissime Inter LIVE: novità sugli infortuni di Thuram e Pavard, sensazioni opposte ad Appiano in vista del Barcellona - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 28 APRILE Ultimissime Inter Live di DOMENICA 27 APRILE Ultimissime Inter Live di SABATO 26 APRILE Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 25 APRILE Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 24 APRILE Ultimissime Inter Live di ... 🔗internews24.com

Inter verso Barcellona: Pavard out e Thuram resta in dubbio, le alternative sono Arnautovic o Frattesi - L`Inter sta combattendo contro la stanchezza, il gruppo squadra si è spinto oltre i propri limiti e quando il calendario è arrivato a stringersi... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Chi recupera per Barcellona-Inter: le condizioni di Thuram e Pavard verso la semifinale di Champions; Thuram ci sarà per Barcellona-Inter? L'ottimismo di Marotta e la preoccupazione di Inzaghi; Inter, le condizioni di Benjamin Pavard e non solo in vista del Barça; Gazzetta - Inter, perplessità del club sulla preparazione atletica: le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ahi Inter: distorsione alla caviglia per Pavard, salta l'andata col Barça. Rientra Thuram - Due notizie in casa Inter. Prima la cattiva, quasi annunciata: Benjamin Pavard salterà la semifinale d'andata contro il Barcellona per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Roma. 🔗gazzetta.it

Barcellona-Inter: out Pavard per distorsione alla caviglia, speranza per Thuram - Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta contro il Barcellona per la semifinale di Champions: non ci sarà infatti Pavard, per il difensore francese confermata la distorsione alla cav ... 🔗sport.sky.it

Niente Barcellona per Pavard: il francese resta a Milano per curarsi - Prosegue la conta degli indisponibili in casa Inter: in attesa di avere certezze su Thuram, il francese dovrebbe farcela per Barcellona ma decisiva sarà la rifinitura di domani, Simone Inzaghi deve in ... 🔗msn.com