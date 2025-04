Barcellona-Inter terna arbitrale tutta francese

francese quella che dirigerà il big match tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì sera alle ore 21 al Camp Nou, per l’andata delle semifinali di Champions League.A fischiare sarà Clément Turpin, uno degli arbitri più esperti del panorama Internazionale. Turpin, classe 1982, vanta già numerose direzioni nei palcoscenici più prestigiosi, comprese finali europee e Mondiali, ed è considerato uno dei fischietti più affidabili dell’UEFA.Ad assisterlo lungo le linee laterali ci saranno i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a François Letexier, altro nome noto nel circuito delle competizioni europee.Importante anche la composizione della squadra VAR, tutta francese: Jérôme Brisard sarà il responsabile, affiancato da Willy Delajod come assistente. Ilnerazzurro.it - Barcellona-Inter, terna arbitrale tutta francese Leggi su Ilnerazzurro.it Sarà una squadra completamentequella che dirigerà il big match tra, in programma mercoledì sera alle ore 21 al Camp Nou, per l’andata delle semifinali di Champions League.A fischiare sarà Clément Turpin, uno degli arbitri più esperti del panoramanazionale. Turpin, classe 1982, vanta già numerose direzioni nei palcoscenici più prestigiosi, comprese finali europee e Mondiali, ed è considerato uno dei fischietti più affidabili dell’UEFA.Ad assisterlo lungo le linee laterali ci saranno i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a François Letexier, altro nome noto nel circuito delle competizioni europee.Importante anche la composizione della squadra VAR,: Jérôme Brisard sarà il responsabile, affiancato da Willy Delajod come assistente.

Su altri siti se ne discute

Milan Inter, la terna arbitrale e dove vedere il derby in TV - Milan-Inter, semifinale di Coppa Italia: orario, arbitro e dove vederla in TV e streaming Il derby della Madonnina torna protagonista con la sfida tra Milan e Inter, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Il match è in programma mercoledì alle 21:00 e promette spettacolo ed emozioni. L’arbitro del derby sarà Michael Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Preti e Baccini. Il quarto uomo designato è Ayroldi, mentre al VAR ci saranno Abisso e Di Bello. 🔗dailymilan.it

Arbitro Fiorentina Juve Primavera, designato il fischietto della sfida di campionato: tutti i dettagli sulla terna arbitrale - di Redazione JuventusNews24Arbitro Fiorentina Juve Primavera: tutti i dettagli e i nomi che compongono la terna arbitrale della sfida di campionato L’AIA ha comunicato la terna arbitrale per il prossimo match della Juve Primavera che si giocherà sul campo della Fiorentina, una delle forze di questo campionato. Il fischietto del match sarà Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo e sarà coadiuvato da Paolo Tomasi diSchio e Alberto Callovi di San dona’ di Piave. 🔗juventusnews24.com

CastrumFavara-Sambiase, ecco la terna arbitrale: al Bruccoleri fischia Niccolai di Pistoia - Domenica pomeriggio match importante per la CastrumFavara di Infantino al Bruccoleri: i gialloblù sfideranno in casa il forte Sambiase, quarta forza del campionato. L'AIA ha ufficialmente comunicato la designazione relativa alla terna arbitrale: fischia il signor Alessandro Niccolai di Pistoia... 🔗agrigentonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter, squadra arbitrale tutta francese: la designazione - Sarà una squadra tutta francese quella che dirigerà Barcellona-Inter mercoledì sera alle 21, per l'andata delle semifinali di Champions League. L'arbitro sarà infatti Clement Turpin, assistito da Nico ... 🔗informazione.it

Champions, Barcellona-Inter: ecco arbitro designato e gli assistenti - La gara tra Barcellona e Inter sarà diretta dal francese Turpin che di gare in questa competizione ne ha dirette 54 ... 🔗fcinter1908.it

Barcellona-Inter, arbitra Turpin: fu l'arbitro dell'euroderby di ritorno del 2023. Ma anche quello del rosso a Hummels in Athletic-Roma - Sarà uno degli arbitri francesi più importanti, nonchè uno dei direttori di gara di maggior esperienza in ambito europeo: sarà Clement Turpin a `fischiare`. 🔗msn.com