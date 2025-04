Barcellona Inter settore ospiti sold out | ecco il numero dei tagliandi venduti

Barcellona Inter, il tifo nerazzurro ci sarà: settore ospiti tutto esaurito per il match valevole per l'andata delle semifinali di ChampionsI tifosi nerazzurri si preparano a occupare gli spalti dello stadio Montjuic di Barcellona in occasione dell'andata delle semifinali della Champions League, in cui la squadra catalana affronterà i ragazzi di Simone Inzaghi. È una partita attesa con grande entusiasmo, e il settore riservato ai tifosi ospiti ha registrato il tutto esaurito. Infatti, sono stati venduti ben 2.869 biglietti attraverso i canali ufficiali del club già nei giorni precedenti, come riportato da Il Giorno.Questo match evoca ricordi del passato, poiché, ad esempio, nel 2010, quando l'Inter disputò la semifinale di Champions, furono circa 5.000 i tifosi presenti al Camp Nou per il ritorno, in un'atmosfera di festa e passione calcistica.

