Barcellona - Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro sul Nove

sarà il canale del gruppo Warner Bros Discovery a trasmettere l'andata della semifinale di Champions League, unica emittente ad avere accettato la proposta di Amazon Prime che ne detiene i diritti. La partita di ritorno sarà invece trasmessa su Tv8.

