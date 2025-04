Barcellona-Inter progressi Thuram! Vigilia decisiva | il punto – Sky

Thuram è stato indisponibile, a causa di un infortunio, nelle ultime gare di campionato e Coppa Italia. Le sue condizioni sembrerebbero far sperare in un recupero per Barcellona-Inter.PESO – Marcus Thuram insieme a Lautaro Martinez è stato uno dei trascinatori di questa Inter che, fino a pochi giorni fa, stava lottando su tutti i fronti. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, ha confermato le sensazioni positive su un possibile rientro del francese: «La speranza c’è di riaverlo contro il Barcellona. Thuram oggi ha svolto allenamento personalizzato però ha provato movimenti, cambi di direzione. Sembrava andare tutto bene. Se domani questi pregressi saranno confermati partirà per Barcellona. Averlo anche solo per uno spezzone farebbe la differenza. In questo momento l’Inter è scarica ed ha bisogno di recuperare energie, entusiasmo ma anche giocatori visto che anche Pavard, che ha subito una distorsione alla caviglia contro la Roma, non ci sarà per la partita di Champions». Inter-news.it - Barcellona-Inter, progressi Thuram! Vigilia decisiva: il punto – Sky Leggi su Inter-news.it Marcusè stato indisponibile, a causa di un infortunio, nelle ultime gare di campionato e Coppa Italia. Le sue condizioni sembrerebbero far sperare in un recupero per.PESO – Marcusinsieme a Lautaro Martinez è stato uno dei trascinatori di questache, fino a pochi giorni fa, stava lottando su tutti i fronti. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, ha confermato le sensazioni positive su un possibile rientro del francese: «La speranza c’è di riaverlo contro iloggi ha svolto allenamento personalizzato però ha provato movimenti, cambi di direzione. Sembrava andare tutto bene. Se domani questi pregressi saranno confermati partirà per. Averlo anche solo per uno spezzone farebbe la differenza. In questo momento l’è scarica ed ha bisogno di recuperare energie, entusiasmo ma anche giocatori visto che anche Pavard, che ha subito una distorsione alla caviglia contro la Roma, non ci sarà per la partita di Champions».

