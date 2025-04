Barcellona-Inter Inzaghi perde anche Pavard | le ultime su Thuram

Barcellona valevole per l'andata delle semifinaliPiove sul bagnato in casa Inter. Adesso è ufficiale: per la supersfida Champions col Barcellona, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Benjamin Pavard. Gli esami svolti stamane dal francese hanno confermato l'esito del primo responso: distorsione alla caviglia sinistra.Barcellona-Inter, Inzaghi perde anche Pavard: le ultime su Thuram (LaPresse) – Calciomercato.itDall'Inter filtra che le condizioni dell'ex Bayern verranno valutate giorno per giorno, per cui adesso è complicato dire se sarà indisponibile o meno anche per il match di sabato col Verona.L'assenza di Pavard è comunque pesante, perché il transalpino riveste un ruolo importante in fase di impostazione, senza contare che parliamo di un calciatore di grande esperienza che in Champions gioca sempre un ruolo determinante.

