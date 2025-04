Barcellona Inter i nerazzurri si aggrappano all’Europa per risalire la china | Lautaro e compagni dovranno…

Barcellona Inter, i nerazzurri si aggrappano all'Europa per risalire la china: «Lautaro e compagni dovranno.». Il punto del Corriere dello SportMancano pochi giorni a Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League alla quale la squadra di Simone Inzaghi arriva probabilmente nel suo peggior momento della stagione. Quando la posta in palio si alza, anche i calciatori sono chiamati a reagire: è quello che pensa il Corriere dello Sport di Lautaro Martinez e compagni.Barcellona Inter – «Lautaro e soci, comunque, hanno ancora qualcosa a cui aggrapparsi: l'Europa, appunto. Vero che davanti avranno un avversario che pare volare, come il Barcellona. Carico pure di entusiasmo per aver messo sotto il Real Madrid in finale di Coppa del Re, sabato sera. La speranza è che almeno non siano brillantissimi, avendo giocato pure i supplementari.

Barcellona Inter, questi bluagrana spaventano i nerazzurri: la stampa spagnola commenta il KO con la Roma - di RedazioneBarcellona Inter, questi bluagrana spaventano i nerazzurri: la stampa spagnola commenta il KO con la Roma. Ecco cosa hanno scritto Il Barcellona non sembra preoccuparsi troppo di quest’ultima Inter vista dopo i 3 KO di fila arrivati contro Bologna, Milan e Roma. Ne è convinta anche la stampa spagnola, come riassume Tuttosport. I blaugrana arrivano alla gara di mercoledì sulle ali dell’entusiasmo, da primi in classifica in Liga e da campioni della Coppa del Rey dopo aver battuto in finale i rivali storici del Real Madrid. 🔗internews24.com

Bologna Inter, al “Dall’Ara” i nerazzurri si aggrappano a Lautaro: l’obiettivo è riportarsi in testa alla classifica in solitaria - di RedazioneBologna Inter, Lautaro è pronto a prendere per mano i nerazzurri: l’obiettivo e tornare in testa alla classifica Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, dopo la vittoria del Napoli contro il Monza, l’Inter avrà l’opportunità di rispondere a partire dalle 18 di oggi, cercando di replicare il successo ottenuto al Dall’Ara, “uno stadio che porta alla mente brutti ricordi (riferendosi alla stagione ’21-22)”. 🔗internews24.com

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions […] 🔗calcionews24.com

Inter, verso il Barcellona in Champions: le news su infortunati e convocati - Si avvicina per l'Inter l'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, in programma al Montjuic mercoledì 30 aprile alle 21, con ritorno previsto una settimana dopo a San Siro. As ... 🔗sport.sky.it

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: ecco dove vederla - Come ha stabilito l'AgCom la semifinale d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa dal canale Nove. Le ultimissime sulla formazione dei nerazzurri ... 🔗msn.com

Inter, Mkhitaryan verso il Barcellona: "Non sarà facile, ma vogliamo la finale" - Henrikh Mkhitaryan suona la carica per l'Inter a due giorni dalla semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "Non sarà facile, perché loro hanno grandi talenti ma anche giocatori mo ... 🔗msn.com