Barcellona-Inter ecco chi sarà l’arbitro

Barcellona-Inter, ecco chi dirigerà la gara: sarà l'arbitro francese Turpin ad arbitrare. Ma quali sono stati i precedenti dei nerazzurri con lui? Sarà l'importante arbitro francese Turpin, tra i più esperti a livello europeo, a dirigere la semifinale d'andata di Champions League all'Olimpìc tra i blaugrana e l'Inter: mercoledì sera

Arbitro di Milan-Inter: ecco chi sarà - Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, arbitrerà Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile alle 21:00 a San Siro. Ad assisterlo saranno Preti e Baccini, con Ayroldi come quarto uomo. Al VAR ci sarà Abisso, affiancato da Di Bello come AVAR. Arbitro di Milan-Inter Arbitro: Fabbri Assistenti: Preti – Baccini Quarto uomo: Ayroldi VAR: Abisso AVAR: Di Bello 🔗ilnerazzurro.it

Inter-Milan di Coppa Italia: ecco chi sarà l’arbitro - L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Il derby Inter-Milan, in programma domani, mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro, sarà diretto da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Inter-Milan arbitro Arbitro: Daniele Doveri Assistenti: Filippo Meli, Stefano Alassio IV uomo: Gianluca Aureliano VAR: Paolo Silvio Mazzoleni AVAR: Valerio Marini Designato anche l’arbitro per Bologna-Empoli, in programma giovedì 24 aprile: sarà Marcenaro a dirigere il match. 🔗ilnerazzurro.it

