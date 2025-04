Barcellona Inter e se Thuram non dovesse farcela? Inzaghi studia la clamorosa novità in attacco!

Secondo la Repubblica, non sono da escludere alcune novità di formazione per Barcellona Inter che avrebbero del clamoroso, da parte di Simone Inzaghi. La speranza dei nerazzurri è quella di recuperare Marcus Thuram dall'infortunio ma, qualora il francese non dovesse farcela, ecco che il tecnico nerazzurro potrebbe pensare ad un attacco totalmente rivoluzionato per la semifinale d'andata di Champions League. Il momento-no di Bisseck — la trattenuta di Ndicka su di lui ha fatto reclamare un rigore ai nerazzurri — di nuovo protagonista in negativo, a cui si è aggiunto un nuovo guaio fisico per Pavard, uscito dolorante alla caviglia sinistra.

Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’ - Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram manca dal campo dal ritorno dei quarti di Champions League, contro il Bayern Monaco che hanno consegnato l’accesso alle semifinali all’Inter. Il calciatore francese, a causa di un affaticamento evidentemente non di grado secondario, non riesce a tornare in condizione per allenarsi in gruppo in vista dei prossimi impegni. 🔗inter-news.it

Infortunio Thuram, il francese giocherà contro il Barcellona? Le ultime sul problema fisico e la data del rientro dell’attaccante dell’Inter - di RedazioneInfortunio Thuram, il centravanti nerazzurro ci sarà contro il Barcellona? La probabile data del rientro del francese L’Inter si trova ad affrontare un momento critico in vista delle prossime sfide, specialmente considerando le recenti notizie relative alle condizioni fisiche di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, il calciatore francese ha ripreso solo ieri ad “corricchiare”, un segnale che potrebbe sembrare incoraggiante, ma che evidenzia anche l’incertezza della sua condizione fisica. 🔗internews24.com

Inter perde Thuram … con la semifinale di Champions contro il Barcellona all’orizzonte - 2025-04-18 16:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: “Marcus Thuram Questa mattina è stata presentata agli esami medici nel Istituto Humanitas de Razzano. Gli esami hanno mostrato un Sovraccarico negli adduttori della coscia sinistra. La tua situazione sarà valutata giorno per giorno. “È ciò che viene letto nella dichiarazione pubblicata dal Inter Sullo stato fisico di Thuram, che completa l’incontro contro di lui Bayern Monaco Retro i quarti di finale della Champions League, che è stato giocato mercoledì ... 🔗justcalcio.com

Thuram ci sarà per Barcellona-Inter? L'ottimismo di Marotta e la preoccupazione di Inzaghi - «Thuram? Sta recuperando lentamente, sono molto ottimista e sono convinto che ce la possa fare per mercoledì». Con queste parole, nel pre gara di Inter-Roma, Beppe Marotta ... 🔗msn.com

Inter, a Barcellona possibile novità clamorosa in attacco se non ci sarà Thuram - L'ipotesi arriva da Repubblica: Inzaghi sta già pensando a come comportarsi in caso di assenza del francese per Barcellona-Inter ... 🔗fcinter1908.it

Dubbi e incertezze su Thuram e Pavard: le ultime per Barcellona-Inter – CdS - È già antivigilia di Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Dubbi e incertezze sulle condizioni dei francesi Thuram e Pavard. Ecco - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it