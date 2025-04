Barcellona-Inter e il caos in Spagna | stop ai voli e non solo cosa sta succedendo

caos in Spagna a poco meno di due giorni da Barcellona-Inter, sfida valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Quasi un Intero Paese sta vivendo ore a dir poco problematiche a causa del blackout elettrico verificatosi stamane intorno alle 12.30. Il Governo ha convocato una riunione di urgenza raccomandando i propri cittadini di non mettersi in viaggio. Barcellona-Inter, guasto elettrico in Spagna: bloccati anche i voli. Fermati treni e metropolitane, ma anche gli aerei e questo ha fatto scattare l'allarme in Italia, considerato che nel pomeriggio di domani è prevista la partenza per la Spagna della squadra guidata da Simone Inzaghi.

