Banche in fermento a Piazza Affari Mps +19%

fermento a Piazza Affari, con oscillazioni che cambiano la classifica del listino di continuo. Si è stabilizzata invece Banca Generali (+6,7% a 52,05 euro). Balzano sugli scudi Mps (+1,9% a 7,3 euro) e Banco Bpm (+1,3% a 9,87 euro), Unicredit guadagna l'1,3% a 51,5 euro, Mediobanca lo 0,8% a 17,7 euro. Debole Generali che cede l'1,7% a 31,4 euro. Quotidiano.net - Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9% Leggi su Quotidiano.net Tutti i titoli del risiko bancario sono in, con oscillazioni che cambiano la classifica del listino di continuo. Si è stabilizzata invece Banca Generali (+6,7% a 52,05 euro). Balzano sugli scudi Mps (+1,9% a 7,3 euro) e Banco Bpm (+1,3% a 9,87 euro), Unicredit guadagna l'1,3% a 51,5 euro, Mediobanca lo 0,8% a 17,7 euro. Debole Generali che cede l'1,7% a 31,4 euro.

Ne parlano su altre fonti

Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9% - Tutti i titoli del risiko bancario sono in fermento a Piazza Affari, con oscillazioni che cambiano la classifica del listino di continuo. Si è stabilizzata invece Banca Generali (+6,7% a 52,05 euro). Balzano sugli scudi Mps (+1,9% a 7,3 euro) e Banco Bpm (+1,3% a 9,87 euro), Unicredit guadagna l'1,3% a 51,5 euro, Mediobanca lo 0,8% a 17,7 euro. Debole Generali che cede l'1,7% a 31,4 euro. 🔗quotidiano.net

Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche protagonisti a Piazza Affari - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo sostenuta dalle banche. A Piazza Affari balzo di Leonardo (+4%), in linea con il settore della difesa europea mentre si guarda al vertice di Parigi e all'aumento della spesa militare. Lo spread tra Btp e Bund scende a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,57%. Positive Tim (+0,9%) e Poste (+0,6%), dopo lo scambio azionario con Cdp che ha coinvolto anche Nexi (+0,6%). 🔗quotidiano.net

Le Borse europee in rialzo: Piazza Affari ai massimi dal 2027 grazie alle banche - Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista di Wall Street. Milano allunga il passo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 38.892 punti, portandosi ai massimi da novembre 2027. Piazza Affari è spinta dall'andamento delle banche con Morgan Stanley che ha rivisto al rialzo le stime sui principali istituti di credito italiani. In rialzo Madrid (+1,3%), Londra e Parigi (+0,5%), Parigi (+0,1%). 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9%; Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9%; Banche italiane in fermento: tutti i dossier aperti, gli istituti coinvolti e le ripercussioni; Le Borse di oggi, 24 gennaio. Mediobanca svetta a Piazza Affari, Mps riduce le perdite. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9% - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

I valori di Borsa italiana e spread oggi 28 aprile 2025 - Lunedì le Borse europee partono positive. Milano guadagna lo 0,62% a 37.578 punti. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in leggero rialzo a 111,8 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e sp ... 🔗msn.com

Banche italiane, perché soprattutto queste azioni volano a Piazza Affari - Dopo il massacro delle ultime sessioni, le azioni delle banche italiane quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari scattano al rialzo. Due figurano tra le migliori: perché? 🔗money.it