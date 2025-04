Banche in fermento a Piazza Affari Mps +19%

fermento a Piazza Affari, con oscillazioni che cambiano la classifica del listino di continuo. Si è stabilizzata invece Banca Generali (+6,7% a 52,05 euro). Balzano sugli scudi Mps (+1,9% a 7,3 euro) e Banco Bpm (+1,3% a 9,87 euro), Unicredit guadagna l'1,3% a 51,5 euro, Mediobanca lo 0,8% a 17,7 euro. Debole Generali che cede l'1,7% a 31,4 euro. Quotidiano.net - Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9% Leggi su Quotidiano.net Tutti i titoli del risiko bancario sono in, con oscillazioni che cambiano la classifica del listino di continuo. Si è stabilizzata invece Banca Generali (+6,7% a 52,05 euro). Balzano sugli scudi Mps (+1,9% a 7,3 euro) e Banco Bpm (+1,3% a 9,87 euro), Unicredit guadagna l'1,3% a 51,5 euro, Mediobanca lo 0,8% a 17,7 euro. Debole Generali che cede l'1,7% a 31,4 euro.

Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche protagonisti a Piazza Affari - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo sostenuta dalle banche. A Piazza Affari balzo di Leonardo (+4%), in linea con il settore della difesa europea mentre si guarda al vertice di Parigi e all'aumento della spesa militare. Lo spread tra Btp e Bund scende a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,57%. Positive Tim (+0,9%) e Poste (+0,6%), dopo lo scambio azionario con Cdp che ha coinvolto anche Nexi (+0,6%). 🔗quotidiano.net

Le Borse europee in rialzo: Piazza Affari ai massimi dal 2027 grazie alle banche - Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista di Wall Street. Milano allunga il passo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 38.892 punti, portandosi ai massimi da novembre 2027. Piazza Affari è spinta dall'andamento delle banche con Morgan Stanley che ha rivisto al rialzo le stime sui principali istituti di credito italiani. In rialzo Madrid (+1,3%), Londra e Parigi (+0,5%), Parigi (+0,1%). 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in calo: Ftse Mib perde 1,6% tra vendite banche e dazi USA - Piazza Affari in profondo rosso dopo i primi scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,6% appesantito dalle vendite sulle banche. In un contesto di avversione al rischio su tutte le Borse europee, spaventate dagli effetti sull'economia dei dazi americani, sul listino milanese sono particolarmente penalizzate Mps (-4%), Bper (-3,9%), Banco Bpm (-3,9%) e Unicredit (-3,4%). Male anche Prysmian (-3,7%), Iveco (-3,2%), Mediobanca (-2,8%) e Buzzi (-2,7%). 🔗quotidiano.net

Banche in fermento a Piazza Affari, Mps +1,9%

I valori di Borsa italiana e spread oggi 28 aprile 2025 - Lunedì le Borse europee partono positive. Milano guadagna lo 0,62% a 37.578 punti. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in leggero rialzo a 111,8 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e sp ... 🔗msn.com

