Banca Generali Ops Mediobanca non concordata valuteremo nei tempi previsti; il gruppo prosegue secondo i piani

Banca Generali analizza l’offerta di MedioBanca non preannunciata né concordata; il gruppo conferma la continuità delle attività previste; obiettivo creare valore per azionisti e stakeholder Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali analizza l'Ops di MedioBanca "non concorda Ilgiornaleditalia.it - Banca Generali “Ops Mediobanca non concordata, valuteremo nei tempi previsti; il gruppo prosegue secondo i piani” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il CdA dianalizza l’offerta di Medionon preannunciata né; ilconferma la continuità delle attività previste; obiettivo creare valore per azionisti e stakeholder Il Consiglio di Amministrazione dianalizza l'Ops di Medio"non concorda

