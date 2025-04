Bambole di Pezza chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025

sono le Bambole di Pezza, band rock milanese nata nel 2002 e pronta a far tremare il palco del Primo Maggio 2025 a Roma.Chi sono le Bambole di PezzaDella formazione originale del 2002 sono rimaste Morgana X e Dani Piccirillo alle chitarre, alle quali si sono aggiunte Martina “Cleo” Ungarelli alla voce, Caterina Dolci al basso e Federica “Xina” Rossi alla batteria. Il passato incontra il presente nelle Bambole di Pezza che, dopo una pausa, hanno dato vita a una reunion che ha fatto felici i fan, vecchi e nuovi, tornando sul mercato discografico con un brano, Favole (mi hai rotto il caxxo).“Per tornare dovevamo farlo senza riproporre le stesse cose – ha spiegato Morgana X in un’intervista a Giancarlo Aimi, pubblicata su Rolling Stones -. Dilei.it - Bambole di Pezza, chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025 Leggi su Dilei.it Un’esplosione di energia al femminile, con testi taglienti e un’attitudine “maliziosa, intrigante, originale, dolce, rumorosa, grintosa, inc****ta e fuori di testa”, come si descrivono loro stesse.ledi, band rock milanese nata nel 2002 e pronta a far tremare ildela Roma.ChilediDella formazione originale del 2002rimaste Morgana X e Dani Piccirillo alle chitarre, alle quali siaggiunte Martina “Cleo” Ungarelli alla voce, Caterina Dolci al basso e Federica “Xina” Rossi alla batteria. Il passato incontra il presente nellediche, dopo una pausa, hanno dato vita a una reunion che ha fatto felici i fan, vecchi e nuovi, tornando sul mercato discografico con un brano, Favole (mi hai rotto il caxxo).“Per tornare dovevamo farlo senza riproporre le stesse cose – ha spiegato Morgana X in un’intervista a Giancarlo Aimi, pubblicata su Rolling Stones -.

