Bambini trovano un teschio umano vicino a un canale mentre giocano in un parco

teschio umano è stato trovato domenica pomeriggio in un canale di irrigazione in secca a Cadè, frazione di Reggio Emilia. A fare la macabra scoperta sono stati cinque Bambini, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, mentre giocavano nei pressi del fossato vicino al parco Il Naturone, lungo la via Emilia verso Parma.Leggi anche: Mangi ossa animali senza saperlo: i prodotti (insospettabili) che le contengonoTerrorizzati, i ragazzini sono corsi a casa a raccontare tutto ai genitori, che hanno immediatamente avvisato la polizia. Gli agenti delle Volanti, guidati dalla dirigente Angela Cutillo, hanno isolato la zona, mentre la Scientifica della questura di Reggio Emilia, insieme al personale di medicina legale e antropologia forense coadiuvato dalle dottoresse Sara Mantovani e Laura Donato, si è calata nella riva per recuperare i resti. Thesocialpost.it - Bambini trovano un teschio umano vicino a un canale mentre giocano in un parco Leggi su Thesocialpost.it Unè stato trovato domenica pomeriggio in undi irrigazione in secca a Cadè, frazione di Reggio Emilia. A fare la macabra scoperta sono stati cinque, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni,giocavano nei pressi del fossatoalIl Naturone, lungo la via Emilia verso Parma.Leggi anche: Mangi ossa animali senza saperlo: i prodotti (insospettabili) che le contengonoTerrorizzati, i ragazzini sono corsi a casa a raccontare tutto ai genitori, che hanno immediatamente avvisato la polizia. Gli agenti delle Volanti, guidati dalla dirigente Angela Cutillo, hanno isolato la zona,la Scientifica della questura di Reggio Emilia, insieme al personale di medicina legale e antropologia forense coadiuvato dalle dottoresse Sara Mantovani e Laura Donato, si è calata nella riva per recuperare i resti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reggio Emilia, giocano al parco: bambini trovano un teschio umano vicino a un canale - Una tranquilla domenica pomeriggio di giochi al "Naturone" si è trasformata in un film dell'orrore. Indaga la Procura: sarà decisivo l'esame del Dna 🔗tgcom24.mediaset.it

Orrore a Reggio Emilia: bambini trovano un teschio umano in un canale prosciugato - La scoperta è stata fatta da un gruppo di bambini tra gli 8 e i 10 anni, che, terrorizzati, si sono precipitati a casa per avvisare i genitori. Immediato l’allarme alla polizia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Reggio Emilia, bimbi trovano un teschio umano vicino a un canale - Una tranquilla domenica pomeriggio di giochi nel Parco Naturone si è trasformata in un film dell'orrore. Indaga la Procura: sarà decisivo l'esame del Dna 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Macabra scoperta: cinque bimbi trovano un teschio umano in un canale nel Reggiano; Cadè, bambini trovano un teschio umano in un canale di irrigazione; Orrore a Reggio Emilia: bambini trovano un teschio umano in un canale prosciugato; Cadè, bambini che giocano trovano un teschio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Reggio Emilia, giocano al parco: bambini trovano un teschio umano vicino a un canale - Un teschio umano è stato rinvenuto in un canale di irrigazione in secca domenica pomeriggio a Cadè, frazione di Reggio Emilia. A fare la macabra scoperta, come riporta Il Resto del Carlino, sono stati ... 🔗msn.com

Orrore a Reggio Emilia: bambini trovano un teschio umano in un canale prosciugato - La scoperta è stata fatta da un gruppo di bambini tra gli 8 e i 10 anni, che, terrorizzati, si sono precipitati a casa per avvisare i genitori ... 🔗fanpage.it

Bambini scoprono un teschio umano in un canale di irrigazione a Cadè - REGGIO EMILIA – Un teschio umano è stato rinvenuto in un canale di irrigazione in secca nel pomeriggio di domenica a Cadè. A fare la macabra scoperta, come riporta il Resto del Carlino, sono stati cin ... 🔗reggionline.com