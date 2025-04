Balzaretti | Criticare l’Inter che arriva in fondo a tutto è sbagliato

Balzaretti prova a difendere l'Inter, dopo il sorpasso in classifica del Napoli in campionato. Azzurri adesso a più tre sui nerazzurri.ERRORE – Federico Balzaretti, a DAZN, parla della lotta scudetto con il sorpasso degli azzurri ma allo stesso tempo difende la Beneamata: «Cambia la capolista, cambiano gli equilibri. l'Inter ha passato la palla in mano a Conte. Il Napoli ha tutto nelle proprie mani ed è una giornata che può contare molto. Ma dell'Inter Criticare una squadra che arriva in fondo a tutte le competizioni è sbagliato. Ricordiamo che ha 15 partite in più del Napoli, l'Inter ha maggior gap di differenza in avanti, se giocano Lautaro Martinez e Thuram è una squadra, se giocano Correa, Taremi o Arnautovic sono un'altra squadra».

