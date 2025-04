Balzaretti analizza | Lo scorso anno l’Inter chiudeva la serranda e non prendeva gol quest’anno lo fa il Napoli Se i nerazzurri devono avere un rimpianto è quello di…

Balzaretti ha commentato la vittoria del Napoli sul Torino e la sconfitta dell'Inter contro la RomaIntervenuto ai microfoni di Dazn, Federico Balzaretti ha detto la sua sul nuovo volto della classifica in Serie A dopo il sorpasso compiuto dal Napoli sull'Inter dopo la vittoria dei partenopei contro il Torino e il KO dei nerazzurri con la Roma.PAROLE – «Cambiano gli equilibri, a 4 giornate dalla fine con un calendario non così proibitivo. Hanno tutto nelle loro mani, giornata che pesa molto. Ritornare al 4-3-3 ha risciolto le catene. Lecce sarà un ostacolo, in casa, ha bisogno di punti, è il banco di prova più importante per il Napoli. Le altre dovrebbero essere salve, Lecce la più difficile. Se l'Inter deve avere un rimpianto, nonostante la stagione importante, sono proprio gli ultimi 15? delle gare.

