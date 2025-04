Avis record della Bottega della Salute di Avis Sansepolcro | 222 servizi nel 2024

servizi erogati nel 2024. E' il record della Bottega della Salute all'Avis Sansepolcro, la più attiva in Toscana tra le 40 Botteghe attivate da Avis e Anci: servizi di prossimità per cittadini e donatori per sensibilizzare sui diritti di Salute e favorire la cultura del dono, l'accessibilità - libera e gratuita - ai servizi pubblici e alla sanità digitale attraverso l'impegno attivo dei volontari e dei giovani in servizio civile con Avis Toscana.Asia Bravaccini è un'ex volontaria che ha appena concluso il servizio civile digitale alla Bottega della Salute di Avis Sansepolcro: “E' stata un'esperienza molto formativa. Abbiamo avuto tantissime richieste, soprattutto per attivare lo Spid e fare un primo accesso ai vari portali in cui è necessario, o per attivare la tessera sanitaria. Lanazione.it - Avis, record della Bottega della Salute di Avis Sansepolcro: 222 servizi nel 2024 Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – 222erogati nel. E' ilall', la più attiva in Toscana tra le 40 Botteghe attivate dae Anci:di prossimità per cittadini e donatori per sensibilizzare sui diritti die favorire la cultura del dono, l'accessibilità - libera e gratuita - aipubblici e alla sanità digitale attraverso l'impegno attivo dei volontari e dei giovani ino civile conToscana.Asia Bravaccini è un'ex volontaria che ha appena concluso ilo civile digitale alladi: “E' stata un'esperienza molto formativa. Abbiamo avuto tantissime richieste, soprattutto per attivare lo Spid e fare un primo accesso ai vari portali in cui è necessario, o per attivare la tessera sanitaria.

Cosa riportano altre fonti

Avis, un anno da record nel Padovano: aumentate nel 2024 le donazioni di sangue - L’Avis provinciale di Padova esprime grande soddisfazione per i risultati conseguiti in tutto il territorio nell’anno 2024 relativamente alle donazioni di sangue. Sono state 45.767 le unità di sangue raccolte, con un aumento di 485 unità rispetto al 2023 (+1,1%), a cui si aggiunge un incremento... 🔗padovaoggi.it

Il mondo del volontariato. Avis, un anno da record: "Risultati di grande valore" - L’appuntamento con l’assemblea annuale della sezione Avis è sempre un momento di confronto e dibattito. E sono stati illustrati i risultati ottenuti e le attività svolte nel corso del 2024. Attività che hanno evidenziato la vitalità dell’associazione ed il suo consolidamento nel tessuto sociale del paese. Erano presenti il presidente provinciale Carlo Sestini, in collegamento video la sindaca Cinzia Pieraccini e i componenti del direttivo locale dell’Avis guidato dal presidente Andrea Savelli. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

