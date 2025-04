Avete uno smartphone Samsung Galaxy? Allora nel vostro cellulare c’è un chihuahua cercatelo così

Samsung Galaxy, nascosto tra file di codici e pagine varie, si trova nascosta l'immagine di un chihuahua. L'animaletto diventa visibile digitando un codice speciale che porta al menu diagnostico.Fin qui la notizia. Ora proviamo a capire come ci si arriva. Basta digitare *#0*# e accederete a un menu diagnostico interno. Andate a cercare "test immagine" e troverete il cagnolino.Ecco uno schema veloce:Sbloccate il dispositivo e aprite l'app Telefono.Digitate *#0*# sulla tastiera. Il telefono entrerà nella modalità di Diagnostica.Selezionare la voce Sensor.Effettuare un tap sul pulsante Image Test, presente nell'angolo in alto a destra della sezione Accelerometer Sensor.Salutate il chihuahua.Il chihuahua Samsung (fonte: Unilad Tech)Dal colosso tecnologico coreano non sono arrivati chiarimenti riguardanti questa "presenza" buffa all'interno del cellulare.

