Avengers | Doomsday i fratelli Russo confermano l’inizio delle riprese con una prima foto BTS

Avengers: Doomsday, i fratelli Russo confermano l’inizio delle riprese con una prima foto BTSLe riprese di Avengers: Doomsday sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito e a confermarlo sono i fratelli Russo, Joe e Anthony, che hanno condiviso la prima foto ufficiale del dietro le quinte del film. L’immagine mostra una sedia da regista con la scritta “Victor Von Doom”, lasciando dunque intendere che Robert Downey Jr. sarà tra i primi sul set a girare le sue scene nei panni del Dottor Destino. Nei commenti al post su Instagram, i fan hanno però notato anche quel poco di ambiente che si vede nella foto, suggerendo che ricorda le pareti della X Mansion.Sicuramente si adatta all’estetica di quel luogo e, se fosse così, significa che ci saranno scene con Destino e gli X-Men originali sul grande schermo. Leggi su Cinefilos.it , icon unaBTSLedisono ufficialmente iniziate nel Regno Unito e a confermarlo sono i, Joe e Anthony, che hanno condiviso laufficiale del dietro le quinte del film. L’immagine mostra una sedia da regista con la scritta “Victor Von Doom”, lasciando dunque intendere che Robert Downey Jr. sarà tra i primi sul set a girare le sue scene nei panni del Dottor Destino. Nei commenti al post su Instagram, i fan hanno però notato anche quel poco di ambiente che si vede nella, suggerendo che ricorda le pareti della X Mansion.Sicuramente si adatta all’estetica di quel luogo e, se fosse così, significa che ci saranno scene con Destino e gli X-Men originali sul grande schermo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ha chiesto ai fratelli Russo di dirigere il film - Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ha chiesto ai fratelli Russo di dirigere il film L’idea che Robert Downey Jr. dovesse interpretare uno dei cattivi per eccellenza della Marvel è precedente al suo ruolo di uno dei buoni per eccellenza. Quando Downey è salito sul palco vestito da Dottor Destino al Comic-Con di San Diego l’anno scorso è stato uno shock per quasi tutti, in gran parte perché aveva già salvato l’Universo Marvel nel ruolo di Tony Stark. 🔗cinefilos.it

Avengers: Doomsday, ecco come i fratelli Russo combattono gli spoiler sul set - I due registi, dopo aver già diretto due film incentrati sui Vendicatori della Marvel, hanno spiegato in che modo si difendono dalla diffusione di spoiler I fratelli Russo stanno riunendo nuovamente i Vendicatori per Avengers: Doomsday e, come noto, hanno reclutato Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino. Con l'inizio delle riprese della produzione Marvel Studios, tutti gli occhi saranno puntati su di loro, soprattutto nei luoghi in cui i paparazzi potrebbero scattare foto e far trapelare spoiler. 🔗movieplayer.it

Avengers: Doomsday, i fratelli Russo spiegano come eviteranno gli spoiler - Avengers: Doomsday, i fratelli Russo spiegano come eviteranno gli spoiler I fratelli Russo stanno riunendo nuovamente i Vendicatori per Avengers: Doomsday e hanno reclutato Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino. Con l’inizio delle riprese della produzione Marvel Studios, tutti gli occhi saranno puntati su di loro, soprattutto nei luoghi in cui i paparazzi potrebbero scattare foto e far trapelare spoiler. 🔗cinefilos.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

RUMOR: Avengers: Doomsday e Secret Wars introdurranno nuovi sorprendenti personaggi?; Avengers: Doomsday, Marvel ha confermato quello che tutti sospettavano sui Fantastici 4; Avengers: Doomsday, al via le riprese principali: arriva la sedia di Victor Von Doom!; I Fratelli Russo parlano di Avengers: Doomsday e Secret Wars. 🔗Su questo argomento da altre fonti

RUMOR: Avengers: Doomsday e Secret Wars introdurranno nuovi sorprendenti personaggi? - Secondo una nuova promettente indiscrezione, i due film crossover non si limiteranno a ripescare vecchi personaggi del ... 🔗cinema.everyeye.it

Inizio delle riprese di Avengers: Doomsday: anticipazioni e rumor sulla trama - Le riprese di "Avengers: Doomsday" sono iniziate ai Pinewood Studios di Londra, con la direzione dei Fratelli Russo e il ritorno di personaggi iconici del Marvel Legacy, insieme a nuove introduzioni. 🔗ecodelcinema.com

Avengers: Doomsday, al via le riprese principali: arriva la sedia di Victor Von Doom! - Guardate la prima foto ufficiale dal set di Avengers: Doomsday, appena condivisa dai Fratelli Russo su Instagram. 🔗cinema.everyeye.it