Avengers | Doomsday dovrà fare i conti con l’assenza di un X-Man importantissimo… per ora

Avengers: Doomsday dovrà fare i conti con l'assenza di un X-Man importantissimo. per ora

Il mese scorso, i Marvel Studios hanno annunciato che Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia) e Channing Tatum (Gambit) di Deadpool & Wolverine saranno tutti protagonisti di Avengers: Doomsday.

La notizia ha entusiasmato i fan, ma sembra che il cast degli X-Men sia tutt'altro che completo. Jean Grey (Famke Janssen), Tempesta (Halle Berry) e Rogue (Anna Paquin) sono assenti dall'annuncio, così come il Wolverine di Hugh Jackman. Era già stato riportato che la Berry fosse vicina a firmare per riprendere il ruolo di Ororo Munroe, ma l'ultimo aggiornamento dello scooper @MyTimeToShineH suggerisce il contrario.

Cosa riportano altre fonti

