Avella il 1 Maggio la natura si trasforma in fiaba con Picnic da Favola

Una giornata magica tra natura, fiabe e musica attende grandi e piccini giovedì 1° Maggio alla Pineta del Fusaro di Avella (AV), dove andrà in scena "Picnic da Favola", evento organizzato dalla Compagnia Citrea in collaborazione con Avellarte. Fulcro della giornata sarà "Bosco in Festa".

