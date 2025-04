Automedica per soli tre giorni in Carnia a rischio vite umane

giorni alla settimana e solo in orario diurno". Le parole sono di Furio Honsell, consigliere regionale di Open sinistra, che ha presentato oggi 28 aprile un'interrogazione riguardante il servizio. Udinetoday.it - "Automedica per soli tre giorni in Carnia, a rischio vite umane" Leggi su Udinetoday.it "È inaccettabile che un servizio essenziale come il soccorso avanzato sia operativo soltanto trealla settimana e solo in orario diurno". Le parole sono di Furio Honsell, consigliere regionale di Open sinistra, che ha presentato oggi 28 aprile un'interrogazione riguardante il servizio.

