Autolinee il Primo maggio l’organizzazione dei servizi bus

Autolinee, il Primo maggio, l'organizzazione dei servizi busSIENA, 28 aprile 2025 – Il quadro dei servizi bus di at nella giornata di giovedì 1° maggio, Festa dei lavoratori, per quanto riguarda le sedi operative di Siena, Arezzo e Grosseto.Sienaservizi extraurbaniLa linea regionale 131 Siena-Firenze sarà svolta con le corse da Siena delle ore 8.10 (linea ordinaria); 11.10 (rapida), 14.10 (rapida) e 16.40 (rapida); da Firenze saranno previste le corse delle 10.10 (ordinaria), 14.10 (rapida), 17.40 (ordinaria) e 19.10 (rapida). La corsa delle 19.10 da Firenze partirà da Porta al Prato alle 19.05, transitando dalla fermata esterna all'Autostazione di Firenze alle 19.10.La linea 51G Siena-Grosseto sarà svolta regolarmente con orario festivo così come le linee sostitutive treno Siena-Empoli e Poggibonsi-Empoli e la linea T4B Montepulciano-Chianciano-Chiusi Stazione Fs.

