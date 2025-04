Auto posteggiate dove e come capita | utilitaria sbarra passaggio di bus extraurbano 96 multe

Autobus, proveniente da Catania, di svoltare verso lo slargo del capolinea. Ad essere lasciata "a spina di pesce", praticamente. Agrigentonotizie.it - Auto posteggiate dove e come capita: utilitaria sbarra passaggio di bus extraurbano, 96 multe Leggi su Agrigentonotizie.it Poco meno di 100 contravvenzioni (96 per la precisione) per sosta vietata. Posteggio selvaggio che in piazzale Fratelli Rosselli, ad Agrigento, ha anche impedito ad unbus, proveniente da Catania, di svoltare verso lo slargo del capolinea. Ad essere lasciata "a spina di pesce", praticamente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in via dei Giardini, scontro tra un'auto e un furgone: l'utilitaria di ribalta - Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, nella città di Aprilia, in via dei Giardini. Nel violento scontro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e un furgone. Due le persone rimaste ferite. Il conducente dell'utilitaria, in particolare, in modo più... 🔗latinatoday.it

Via Resuttana, ubriaco al volante perde il controllo e si schianta contro tre auto posteggiate - Ubriaco al volante finisce contro tre auto parcheggiate. È successo sabato sera in via Resuttana, dove i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 22.30. Protagonista un uomo di 36 anni alla guida di una Nissan Qashqai che è stato... 🔗palermotoday.it

Grosso albero si abbatte sulle auto posteggiate - Nel tardo pomeriggio di martedì 11 febbraio 2025 un pino è caduto nei pressi del parcheggio dell'ospedale di Sestri Levante, finendo su tre automobili posteggiate. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e gli... 🔗genovatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Scardina il paraurti di un’auto, estrae e recide i fili elettrici Ma non è stato un essere umano (Le Foto). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Utilitarie usate, quasi una su tre nasconde criticità - Compatte, agili e dai consumi contenuti, le utilitarie sono tra le vetture più amate dagli automobilisti italiani. Ideali anche per i neopatentati e come seconda o terza auto di famiglia ... 🔗macitynet.it