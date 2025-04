Auto investe 39enne lungo il viale Leonardo Sciascia | donna portata in codice rosso in ospedale

Investita da un'autovettura mentre percorre, a piedi, il viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè. Una trentanovenne agrigentina è finita, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. La donna avrebbe riportato diversi traumi e contusioni, ma quello che preoccupa di.

