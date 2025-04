Auto a folle velocità nel centro del paese | a bordo tre giovani e droga

Auto che sfreccia a folle velocità lungo una via centrale di Rezzato. Una spericolata corsa fermata da una pattuglia della polizia locale, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile: quando è stata alzata la paletta, l'Auto si è fermata e sono scattati i controlli.

