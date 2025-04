Autismo il garante per l' infanzia incontra Il Volo delle Farfalle per una battaglia di giustizia

Autismo. Il garante metropolitano per l'infanzia e l'adolescenza Emanuele Mattia ha ricevuto una delegazione dell'associazione "Il Volo delle Farfalle", dopo la denuncia di gravi disuguaglianze nei confronti dei. Reggiotoday.it - Autismo, il garante per l'infanzia incontra Il Volo delle Farfalle per una battaglia di giustizia Leggi su Reggiotoday.it A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro decisivo per il futuro dei minori con. Ilmetropolitano per l'e l'adolescenza Emanuele Mattia ha ricevuto una delegazione dell'associazione "Il", dopo la denuncia di gravi disuguaglianze nei confronti dei.

Risanamento, Trovato incontra i garanti all'Infanzia e alle disabilità: "Entro l'anno 47 alloggi ai più fragili" - Il sub commissario al risanamento delle baraccopoli Santi Trovato ha incontrato la Garante ai diritti delle persone con disabilità del Comune di Messina Tiziana De Maria ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante. Nel corso dell’incontro, che rappresenta... 🔗messinatoday.it

Disagiati, bullizzati e marginalizzati. I giovani di oggi fotografati dalla relazione annuale del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria - Durante la presentazione della Relazione annuale del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa, definendola ben più di un passaggio formale o una ritualità istituzionale. Rivolgendo un ringraziamento al Garante Antonio Marziale per il lavoro svolto, Mancuso ha definito la relazione come un documento che restituisce una fotografia autentica – per certi versi anche severa – delle condizioni vissute da bambini e adolescenti nella regione. 🔗orizzontescuola.it

Il Garante per l’infanzia: “Luca tolto ai genitori affidatari ora soffre. Era giusto agire così?” - Riccardo Bettiga interviene sul caso del bimbo di quattro anni che fin dalla nascita viveva con una coppia affidataria, adesso trasferito in una nuova famiglia adottiva 🔗repubblica.it

Reggio, l’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza incontra l’Associazione “Il Volo delle Farfalle” - L’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza ha ricevuto a Palazzo Alvaro una delegazione dell’Associazione "Il Volo delle Farfalle", a seguito della pubblicazione di un articolo ... 🔗reggiotv.it

Baracche, Trovato incontra garanti infanzia e disabilità - ha incontrato la Garante ai diritti delle persone con disabilità del Comune di Messina Tiziana De Maria ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante. Nel corso ... 🔗messinaoggi.it

Messina: Risanamento, Trovato incontra Garante infanzia e Garante persone con disabilità - Tiziana De Maria ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Messina, Giovanni Amante. Nel corso dell’incontro, che rappresenta il primo step di una collaborazione che proseguirà ... 🔗98zero.com