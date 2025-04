Australia uccisi oltre 750 koala da cecchini in elicottero l’ennesima follia violenta del governo | Per il loro bene debilitati e in sofferenza

oltre 750 koala sono stati abbattuti da squadre armate di cecchini a bordo di elicotteri Il governo Australiano ha fatto abbattere "per il loro bene" oltre 750 esemplari di koala da cecchini in elicottero. Questo è l'ennesimo capitolo di

