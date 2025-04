Auschwitz quando fu costruito il terribile campo di concentramento?

Auschwitz, un imponente complesso di più di 40 campi di concentramento e di sterminio realizzato in Alta Slesia, nel cuore dell’Europa. Entro i suoi confini, tra il 1940 e il 1945, morirono circa 1,1 milioni di prigionieri tra ebrei, omosessuali, oppositori politici, disabili, rom e sinti, polacchi, testimoni di Geova, sovietici e appartenenti ad altre categorie considerate inferiori o scomode dai Nazisti. Vediamo insieme quando e come ha avuto inizio questo orrore.È già a ridosso dell’invasione tedesca della Polonia, avvenuta il 1° settembre 1939, che avvengono le prime fucilazioni di massa dei cosiddetti “nemici del popolo tedesco”, in particolare ebrei e polacchi che sin dai primi anni ’30 la Germania nazista progetta di sterminare. Cultweb.it - Auschwitz, quando fu costruito il terribile campo di concentramento? Leggi su Cultweb.it È diventato il luogo simbolo dell’orrore della Shoah e della follia nazista, nonché di uno dei capitoli più tragici della Seconda Guerra Mondiale e della storia dell’umanità in generale: parliamo di, un imponente complesso di più di 40 campi die di sterminio realizzato in Alta Slesia, nel cuore dell’Europa. Entro i suoi confini, tra il 1940 e il 1945, morirono circa 1,1 milioni di prigionieri tra ebrei, omosessuali, oppositori politici, disabili, rom e sinti, polacchi, testimoni di Geova, sovietici e appartenenti ad altre categorie considerate inferiori o scomode dai Nazisti. Vediamo insiemee come ha avuto inizio questo orrore.È già a ridosso dell’invasione tedesca della Polonia, avvenuta il 1° settembre 1939, che avvengono le prime fucilazioni di massa dei cosiddetti “nemici del popolo tedesco”, in particolare ebrei e polacchi che sin dai primi anni ’30 la Germania nazista progetta di sterminare.

