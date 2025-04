Aumento senza precedenti della spesa militare globale nel 2024

2024 la spesa militare globale ha registrato l’Aumento più consistente dalla fine della guerra fredda, arrivando a 2.700 miliardi di dollari, secondo un rapporto del Sipri pubblicato il 28 aprile. Leggi Internazionale.it - Aumento senza precedenti della spesa militare globale nel 2024 Leggi su Internazionale.it Nellaha registrato l’più consistente dalla fineguerra fredda, arrivando a 2.700 miliardi di dollari, secondo un rapporto del Sipri pubblicato il 28 aprile. Leggi

