Aumento del 16% degli infortuni mortali nel 2025 | i dati Anmil sulla sicurezza sul lavoro

2025 sono state 138 le denunce di infortunio mortale per incidenti nell'industria, agricoltura e conto stato con un Aumento del 16% sullo stesso periodo del 2023. Il dato è stato diffuso dall'Anmil in occasione della Giornata sulla sicurezza del lavoro sulla base dei dati Inail provvisori. Le denunce di infortunio si riferiscono a 101 decessi in occasione di lavoro e a 37 incidenti mortali in itinere, ovvero nel percorso tra l'abitazione e il luogo di lavoro.Nel complesso gli incidenti sul lavoro denunciati nei primi due mesi dell'anno sono stati 89.556, in calo del 3,4% rispetto ai 92.711 dei primi due mesi del 2024.Nei primi due mesi dell'anno le denunce di malattia professionale sono state, secondo le elaborazioni Anmil sui dati provvisori Inail, 14.917 con un Aumento del 5,8% sullo stesso periodo del 2024. Quotidiano.net - Aumento del 16% degli infortuni mortali nel 2025: i dati Anmil sulla sicurezza sul lavoro Leggi su Quotidiano.net Nei primi due mesi delsono state 138 le denunce dio mortale per incidenti nell'industria, agricoltura e conto stato con undel 16% sullo stesso periodo del 2023. Il dato è stato diffuso dall'in occasione della Giornatadelbase deiInail provvisori. Le denunce dio si riferiscono a 101 decessi in occasione die a 37 incidentiin itinere, ovvero nel percorso tra l'abitazione e il luogo di.Nel complesso gli incidenti suldenunciati nei primi due mesi dell'anno sono stati 89.556, in calo del 3,4% rispetto ai 92.711 dei primi due mesi del 2024.Nei primi due mesi dell'anno le denunce di malattia professionale sono state, secondo le elaborazionisuiprovvisori Inail, 14.917 con undel 5,8% sullo stesso periodo del 2024.

