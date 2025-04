Attraversiamo Gerusalemme Est tra avvisi di sfratti e demolizioni Intorno bambini che giocano tra le macerie

Gerusalemme Est è un territorio occupato da Israele dal 1967, quando fu conquistata durante la Guerra dei Sei Giorni. Questo status è stato ribadito da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, che affermano che Israele non ha sovranità legale su questa parte della città e che ribadiscono il diritto dei palestinesi su Gerusalemme Est.Nel 1980, Israele ha approvato una legge che dichiarava Gerusalemme la sua capitale “completa e unita”. Questa decisione è stata condannata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in particolare con la Risoluzione 478, che ha dichiarato l’annessione illegale e ha invitato gli Stati membri a non riconoscerla.La storia di Sheikh Jarrah è il primo simbolo della resistenza contro l’espropriazione e la colonizzazione che incontriamo nella missione. Ilfattoquotidiano.it - Attraversiamo Gerusalemme Est tra avvisi di sfratti e demolizioni. Intorno bambini che giocano tra le macerie Leggi su Ilfattoquotidiano.it Secondo il diritto internazionale,Est è un territorio occupato da Israele dal 1967, quando fu conquistata durante la Guerra dei Sei Giorni. Questo status è stato ribadito da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, che affermano che Israele non ha sovranità legale su questa parte della città e che ribadiscono il diritto dei palestinesi suEst.Nel 1980, Israele ha approvato una legge che dichiaravala sua capitale “completa e unita”. Questa decisione è stata condannata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in particolare con la Risoluzione 478, che ha dichiarato l’annessione illegale e ha invitato gli Stati membri a non riconoscerla.La storia di Sheikh Jarrah è il primo simbolo della resistenza contro l’espropriazione e la colonizzazione che incontriamo nella missione.

Attraversiamo Gerusalemme Est tra avvisi di sfratti e demolizioni. Intorno bambini che giocano tra le macerie - "Ci chiedono di tornare ma soprattutto di raccontare al mondo". Il diario dalla Palestina di Marco Grimaldi (Avs) ... 🔗ilfattoquotidiano.it

