Atti sessuali in auto e guida sotto l' effetto di alcol o droghe | raffica di denunce in Riviera

raffica di denunce sulla Riviera cervese nelle Attività di contrasto alla malamovida. Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno svolto diversi servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate. Ravennatoday.it - Atti sessuali in auto e guida sotto l'effetto di alcol o droghe: raffica di denunce in Riviera Leggi su Ravennatoday.it disullacervese nellevità di contrasto alla malamovida. Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno svolto diversi servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate.

Dalla guida in stato di ebbrezza agli atti osceni in auto: raffica di denunce da parte della Polizia Locale - Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, una delle quali con valori oltre sei volte il limite di legge, un 58enne sanzionato per atti osceni in luogo pubblico, un sequestro per circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione e due ordini di allontanamento impartiti.

Atti sessuali con ragazzina di 13 anni in auto, arrestato 61enne - Un 61enne italiano è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Firenze con l'accusa di atti sessuali con minorenne e, su disposizione della procura, portato nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura...

Il romano che adesca una 13enne nella chat del videogame e la costringe a subire atti sessuali - Arrestato per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. Un romano di 31 anni, a cui hanno bussato al suo appartamento della Capitale i carabinieri martedì mattina che lo hanno arrestato. Vittima una ragazzina di 13 anni, residente in Campania.

