Atti impuri con minore e con maggiore con abuso di autorità ecco perché è stato condannato don Samuele Marelli

Samuele Marelli, condannato nei giorni scorsi dal Tribunale regionale ecclesiastico. Si tratta di “Atti contro il sesto comandamento del decalogo canonico” – ovvero Atti impuri – “con minore e Atti impuri con maggiorenne, compiuti tramite abuso di autorità”. Un linguaggio formale per confermare, almeno in questa prima fase del processo, le accuse nei confronti del sacerdote, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie, per sette anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi.Il sacerdote era finito al centro di un’inchiesta canonica della Curia ambrosiana per abusi sessuali su minori ed è indagato dalla procura di Monza per lo stesso reato. Ilfattoquotidiano.it - Atti impuri con minore e con maggiore con abuso di autorità, ecco perché è stato condannato don Samuele Marelli Leggi su Ilfattoquotidiano.it Due delitti sono stati contestati a donnei giorni scorsi dal Tribunale regionale ecclesiastico. Si tratta di “contro il sesto comandamento del decalogo canonico” – ovvero– “conconnne, compiuti tramitedi”. Un linguaggio formale per confermare, almeno in questa prima fase del processo, le accuse nei confronti del sacerdote, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie, per sette anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi.Il sacerdote era finito al centro di un’inchiesta canonica della Curia ambrosiana per abusi sessuali su minori ed è indagato dalla procura di Monza per lo stesso reato.

Su questo argomento da altre fonti

Sinner “Ho scelto il male minore, poteva esserci un’ingiustizia maggiore” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho fatto tante cose diverse, ho passato molto tempo con la mia famiglia, sono andato sui go kart e in bici con i miei amici”. Così Jannik Sinner, fermo dopo la decisione di accettare l’accordo con la Wada per una squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. “Alla fine abbiamo scelto il male minore, anche se è un po’ ingiusto, ma poteva esserci un’ingiustizia maggiore – ha sottolineato il campione altoatesino, numero 1 del ranking Atp, in un’intervista esclusiva a Sky – Mi sono sentito molto tranquillo, la scelta è stata molto rapida, abbiamo accettato in poco tempo ... 🔗unlimitednews.it

"Non commettere atti impuri – o la boutique humaine" a Lastra a Signa - La Compagnia Teatro popolare d’arte è lieta di presentare "Non commettere atti impuri – o la boutique humaine", un cabaret tragico che esplora le profondità dell'animo umano attraverso una combinazione di teatro fisico, musica e danza. Lo spettacolo andrà in scena il 28 febbraio alle ore 21.00... 🔗firenzetoday.it

Artena, "occorre maggiore sicurezza in città dopo gli ultimi atti vandalici ed i furti" - Ad Artena ci sono stati recentemente alcuni fatti legati a vandalismo e criminalità: danneggiamenti e furti, proprio per questi motivi il gruppo politico “Pronti per Artena” rappresentato dai consiglieri comunali Tamara Latini e Cristiano Puliti hanno lanciato l'allarme chiedendo alla maggioranza... 🔗frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Il Papa riforma le sanzioni penali nella Chiesa. Ecco i nuovi reati; Papa Francesco: “Il sesso non è un peccato tanto grave. Ce ne sono altri peggiori; Il vescovo anti-pedofilia: La tragedia degli abusi poteva essere evitata; Il processo a Pasolini per corruzione di minore e la fuga a Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atti sessuali sulla nipotina di 5 anni. Zio condannato a 8 anni di carcere - fu raccontato dalla minore in un momento in cui stava affrontando un passaggio difficile della sua crescita ma, probabilmente anche per aver raggiunto una maggiore consapevolezza di quello che ha ... 🔗msn.com