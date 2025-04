Attacco USA a centro migranti di Saada | 68 morti 47 feriti e oltre 800 attacchi mensili

Attacco attribuito agli Stati Uniti ha interessato un centro di detenzione per migranti a Saada, roccaforte degli Houthi nel nord dello Yemen, causando un grave bilancio umano e accendendo il dibattito a livello internazionale. In base alle informazioni fornite dai media controllati dai ribelli Houthi, il tragico episodio ha provocato 68 vittime e numerosi . L'articolo Attacco USA a centro migranti di Saada: 68 morti, 47 feriti e oltre 800 attacchi mensili è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Cosa riportano altre fonti

Yemen, Houthi: “Attacco Usa in un centro migranti, decine di morti e feriti “ - (Adnkronos) – Attacco statunitense contro un centro di detenzione per migranti a Saada, roccaforte Houthi nel nord dello Yemen. A riportare la notizia sono i media dei ribelli Houthi, secondo i quali il bilancio è di 68 vittime al momento. "La Protezione civile ha annunciato che 68 migranti africani sono stati uccisi e 47 feriti […] L'articolo Yemen, Houthi: “Attacco Usa in un centro migranti, decine di morti e feriti “ proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Raid Usa in Yemen, Houthi: “Colpito centro per migranti, almeno 68 morti” - Almeno 68 persone sono morte in attacchi aerei statunitensi che hanno colpito lo Yemen. Secondo i ribelli Houthi le forze americane avrebbero colpito una prigione che ospitava migranti africani. Il Pentagono non ha rilasciato dichiarazioni immediate. L’attacco è avvenuto nel governatorato di Saada, roccaforte degli Houthi. Nei filmati trasmessi dal canale satellitare di notizie al-Masirah, vicino alla milizia sciita, si vedono cadaveri e altri feriti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Yemen, Houthi: "Attacco Usa in un centro migranti, decine di morti e feriti - (Adnkronos) - Attacco statunitense contro un centro di detenzione per migranti a Saada, roccaforte Houthi nel nord dello Yemen. A riportare la notizia sono i media dei ribelli Houthi, secondo i quali ... 🔗msn.com

Yemen, decine di migranti africani morti in un attacco Usa - AGI - Attacchi aerei statunitensi in un centro di detenzione nello Yemen hanno provocato la morte di decine di migranti africani. Lo rende noto il ministero dell'Interno Houthi, sottolineando che i mi ... 🔗msn.com

Strage in Yemen, almeno 30 migranti africani uccisi in un attacco aereo degli Stati Uniti - Il bombardamento, uno dei circa 800 condotti dagli USA in Yemen, ha colpito un centro di detenzione per migranti africani nella provincia di Saada, roccaforte ... 🔗fanpage.it