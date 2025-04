ATP Madrid Matteo Arnaldi supera l’esame di maturità e accede agli ottavi di prepotenza!

Matteo Arnaldi supera brillantemente l'esame di maturità nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid e stacca il biglietto per gli ottavi di finale. Dopo la vittoria con Djokovic, c'era grande attesa per la sfida con il bosniaco Damir Dzumhur, numero 63 del mondo, ed il ligure non ha sbagliato nulla, chiudendo in due set con il punteggio di 6-3 6-4.Una vittoria decisamente convincente quella di Arnaldi, che adesso ha comunque un'altra bella occasione agli ottavi di finale. Infatti il ligure affronterà il vincente del match tra l'americano Frances Tiafoe ed il francese Alexandre Muller. In ogni caso sarà una sfida alla portata dell'azzurro, che può ambire a raggiungere i quarti.Dopo un avvio equilibrato, la prima scossa nella partita arriva nel quinto gioco con Arnaldi che si trova ad affrontare due palle break.

Matteo Arnaldi sorpassa Sonego nel ranking ATP. E se avanzasse ancora a Madrid… - Matteo Arnaldi ha superato Lorenzo Sonego nel ranking ATP dopo l’impresa confezionata contro Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il 24enne ha battuto il 24 volte Campione Slam in due set sulla terra rossa spagnola e si è issato a quota 1.260 punti, scavalcando il piemontese, che resta fermo a 1.245 dopo aver perso contro l’australiano Alex de Minaur. L’affermazione contro il fuoriclasse serbo ha permesso al 24enne di guadagnare virtualmente una posizione nella classifica internazionale e di portarsi al 43mo posto, diventando così il quinto italiano alle spalle di ... 🔗oasport.it

Storica vittoria di Matteo Arnaldi: battuto Novak Djokovic all’ATP di Madrid - Arnaldi firma l’impresa contro l’ex numero uno del mondo Sabato 26 aprile 2025, Matteo Arnaldi ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano battendo Novak Djokovic in due set all’ATP di Madrid. Il tennista sanremese si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, chiudendo il match al secondo match-point. Per Arnaldi si tratta della quinta vittoria in carriera contro un top-ten, ma questa è particolarmente significativa: è la sua prima affermazione contro un giocatore che ha occupato la vetta del ranking mondiale. 🔗dayitalianews.com

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro apre il 2° set con un BREAK! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Un doppio fallo anche per il ligure: attenzione! 15-15 Con il rovescio vincente lungoriga Dzumhur. 15-0 Servizio slice a segno di Matteo! 1-0 FUORIIII! Il rovescio in cross difensivo di Dzumhur! BREEEAK! 40-A DOOOOOPPIO FALLO (3°)! Primo del secondo set. Dai Matteo! 40-40 Non ci credo. Non risponde Matteo. Forza, questo game si può vincere. SECONDA! 40-A FAVOLOSA progressione di Arnaldi, che non sbaglia e spinge ribattendo colpo su colpo. 🔗oasport.it

