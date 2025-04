Atp Madrid la palla è fuori ma il falco sbaglia | Zverev fotografa il segno e poi posta lo scatto sui social

Zverev ha scelto di intervenire in prima persona persona. All’Atp di Madrid, nel match vinto in rimonta contro Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 2-6, 7-6(3), 7-6(0) che gli ha permesso di raggiungere gli ottavi di finale del Masters 1000 sulla terra, c’è stato un momento in cui il tedesco ha avuto una discussione animata con il giudice di sedia Lahyani per una svista importante: una pallina uscita dal campo, ma considerata dentro dall’occhio di falco, che ha assegnato il punto a Davidovich Fokina. L’arbitro, come da regolamento, ha dovuto fidarsi della tecnologia e confermare il punto a favore dello spagnolo. Nonostante la protesta di Zverev, che ha mostrato chiaramente come il segno lasciato dalla pallina sulla terra fosse fuori dal campo.Il fatto si è verificato sul 5-4 nel secondo set. Ilfattoquotidiano.it - Atp Madrid, la palla è fuori ma il “falco” sbaglia: Zverev fotografa il segno e poi posta lo scatto sui social Leggi su Ilfattoquotidiano.it Alexanderha scelto di intervenire in prima persona persona. All’Atp di, nel match vinto in rimonta contro Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 2-6, 7-6(3), 7-6(0) che gli ha permesso di raggiungere gli ottavi di finale del Masters 1000 sulla terra, c’è stato un momento in cui il tedesco ha avuto una discussione animata con il giudice di sedia Lahyani per una svista importante: una pallina uscita dal campo, ma considerata dentro dall’occhio di, che ha assegnato il punto a Davidovich Fokina. L’arbitro, come da regolamento, ha dovuto fidarsi della tecnologia e confermare il punto a favore dello spagnolo. Nonostante la protesta di, che ha mostrato chiaramente come illasciato dalla pallina sulla terra fossedal campo.Il fatto si è verificato sul 5-4 nel secondo set.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 2-1, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: entrambi salvano palla break nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Regalo di dritto Coric. 40-15 Ace (2°). 30-15 Servizio vincente Coric. 15-15 Gratuito di dritto del croato. 15-0 Ace (1°) anche di Coric. 2-1 AAACCCEEEE (5°)! Terzo di fila! A-40 ACE (4°)! 40-40 ACE (3°)! 30-40 Niente, fuori anche questo rovescio. C’è da soffrire dal 30-0. 30-30 Clamoroso errore di dritto di Arnaldi. 30-15 Gran risposta e poi con il dritto chiude il croato. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli-Marozsan 7-6, 5-4, ATP Madrid in DIRETTA: una palla break a testa salvata, siamo nelle fasi calde! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Questa la gioca bene Marozsan, servizio dritto e smash. 30-40 Si era nello scambio, il rovescio in palleggio senza rischi è uscito in lunghezza. 15-40 INCREDIBILE PASSANTE DI ROVESCIO LUNGORIGA DI COBOLLI! Marozsan a guardare sfilare la pallina. Match point, sono due! 15-30 Servizio e solito meraviglioso rovescio lungoriga per il magiaro. 0-30 Molto profonda la risposta di rovescio di Cobolli, spara out il dritto Marozsan! 0-15 SIII! Cos’ha tirato in corsa di dritto Cobolli! Tracciante in cross a cui fa seguito il comodo rovescio messo dove ... 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atp Madrid, la palla è fuori ma il “falco” sbaglia: Zverev fotografa il segno e poi posta lo…; ATP Madrid: la palla è fuori, ma la chiamata non arriva. Zverev ironico sui social; Zverev come Sabalenka: lunga protesta con l'arbitro, poi fa la foto al segno con lo smartphone; Zverev protesta al Masters di Madrid: «L'occhio di falco non funziona». Prende il telefono e fotografa il segno della palla. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Madrid: la palla è fuori, ma la chiamata non arriva. Zverev ironico sui social - Tennis - ATP | “Questa palla è stata valutata dentro. Chiamata interessante”, scherza il tennista tedesco. L’episodio controverso è accaduto nel match di terzo turno contro Davidovich Fokina, in un mo ... 🔗ubitennis.com

Zverev protesta al Masters di Madrid: «L’occhio di falco non funziona». Prende il telefono e fotografa il segno della palla - Sascha Zverev protesta per una decisione del giudice di linea elettronico, l'arbitro non può correggerla. Fotografa il segno della palla fuori, poi protesta sui social ... 🔗msn.com

Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari - Giornata molto azzurra al Madrid Open, con le sfide del 3° turno tra Musetti-Tsitsipas, Berrettini-Draper e Arnaldi-Dzumhur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ... 🔗sport.sky.it