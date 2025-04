ATP Madrid cancellate tutte le partite di giornata Quello di Arnaldi tra i pochi match conclusi

match ancora da completare il programma odierno del Madrid Open 2025, torneo combined di categoria 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna, il Portogallo ed il sud della Francia ha portato gli organizzatori dell’evento a sospendere gli incontri in via provvisoria e poi definitiva fino a fine giornata.L’operatore di rete portoghese Ren ha fatto sapere che il blackout sarebbe il risultato di un guasto nella rete elettrica spagnola legato ad un raro fenomeno atmosferico. A causa di estreme variazioni di temperatura in Spagna ci sono state oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione che hanno provocato guasti alla sincronizzazione tra i sistemi elettrici provocando disturbi alla rete europea interconnessa. Oasport.it - ATP Madrid, cancellate tutte le partite di giornata. Quello di Arnaldi tra i pochi match conclusi Leggi su Oasport.it Si interrompe con largo anticipo e con tantiancora da completare il programma odierno delOpen 2025, torneo combined di categoria 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna, il Portogallo ed il sud della Francia ha portato gli organizzatori dell’evento a sospendere gli incontri in via provvisoria e poi definitiva fino a fine.L’operatore di rete portoghese Ren ha fatto sapere che il blackout sarebbe il risultato di un guasto nella rete elettrica spagnola legato ad un raro fenomeno atmosferico. A causa di estreme variazioni di temperatura in Spagna ci sono state oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione che hanno provocato guasti alla sincronizzazione tra i sistemi elettrici provocando disturbi alla rete europea interconnessa.

ATP Madrid 2025, perché sono state cancellate le partite. Le tappe di quanto accaduto - AGGIORNAMENTO ORE 16.35 Arriva il comunicato ufficiale degli organizzatori, che hanno deciso di cancellare tutti gli incontri ancora in programma oggi. Cancellata dunque anche la sessione serale odierna alla Caja Magica. AGGIORNAMENTO ORE 16.25 L’operatore di rete portoghese Ren ha fatto sapere che il blackout è il risultato di un guasto nella rete elettrica spagnola legato ad un raro fenomeno atmosferico. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: iniziato il match! ll bosniaco è solito provarle tutte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Splendida smorzata di rovescio! 0-15 Slice in rete Arnaldi. 1-1 A quindici il bosniaco. 40-15 Servizio e rovescio lungoriga Dzumhur. 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Difesa di dritto sulla riga in cross di Dzumhur, sbaglia in corsa Arnaldi. 15-0 Esce la risposta di rovescio sulla seconda. 1-0 Servizio e schiaffo perentorio! Quattro prime, quattro punti! 40-0 Ace (1°)!! 30-0 Gran servizio al centro! 15-0 Servizio slice, dritto di là: non c’è bisogno di giocare anche la volèe. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! ll bosniaco è solito provarle tutte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:02 É quindi il momento anche di ricordare la fama di Damir Dzumhur: al primo turno ha vinto in 3 dset contro Bellucci litigando dal primo all’ultimo quindici. Una cosa è sicura, l’ex top 30 è disposto a tutto pur di vincere. Giocatori in campo! 10:57 Arnaldi che si è salvato più volte a un passo dal baratro contro Coric al primo turno e poi ha meravigliosamente domato Djokovic al secondo. 🔗oasport.it

