Atp Madrid 2025 oggi in campo Musetti Berrettini e Arnaldi | dove vederli in tv

Diversi azzurri in campo oggi, 28 aprile 2025, all'Atp Madrid 2025 per i sedicesimi di finale. Tocca a Musetti, Berrettini e Arnaldi. Arnaldi impegnato già dalle 11, mentre gli altri due azzurri giocano in serata. In campo in mattinata per il doppio anche la coppia Bolelli-Vavassori contro i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski.

Atp Madrid 2025: subito Arnaldi, poi Berrettini e Musetti

Matteo Arnaldi gioca sul campo 4 alle 11 contro il bosniaco Damir Dzumhur. Matteo Berrettini in serata contro il britannico Jack Draper, testa si serie numero 5: sarà il quinto match di oggi a partire dalle 11 allo Stadium 3. L'impegno sulla carta più duro è quello di Lorenzo Musetti, che incontra il greco Stefanos Tsitsipas.

dove vedere i match in tv

Le sfide valide per il terzo turno dell'Atp Madrid 2025 sono visibili in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

