Atm | addio ai totem l’abbonamento si attiva sui mezzi o ai tornelli Fa eccezione un caso

caso invece serviranno ancora – i totem su chi attivare la tessera, che potrà essere messa in funzione direttamente sui lettori a bordo dei mezzi di superficie e ai tornelli della metropolitana.A una condizione: che l'abbonamento venga acquistato almeno un giorno prima del viaggio.Quando bisogna passare ancora dal totemIn un caso è necessario ancora utilizzare il totem. Se l’abbonamento viene utilizzato il giorno stesso dell’acquisto, come si legge sul sito internet di Atm.I dispositivi per l’attivazionel’abbonamento si attiva (avvicinandolo al dispositivo ottico di lettura):ai lettori della metropolitana, ai lettori a bordo di tutti i tram, gli autobus e i filobus ATM, ai lettori a bordo delle linee NET: Z301, Z304, Z305, Z307, Z309, Z310, Z311, Z312, Z313, Z314, Z315, Z317, Z318, Z319, Z321, Z322, Z323, Z201, Z202, Z204, Z206, Z208, Z211, Z212, ai lettori a bordo delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 965, SMARTBUS, 166Attacco hacker, violati i dati sensibili degli utenti dell’app di Atm: quali sono i rischiGli abbonamenti da attivare prima di viaggiareSi devono attivare nel momento in cui si sale a bordo del mezzo (o si oltrepassano i tornelli) tutti gli abbonamenti che si comprano online, dalla nostra app o dal sito web. Ilgiorno.it - Atm: addio ai totem, l’abbonamento si attiva sui mezzi o ai tornelli. Fa eccezione un caso Leggi su Ilgiorno.it Milano, 28 aprile 2025 – Nuove regole per gli abbonamenti Atm. “Spariscono” – non nel senso concreto del termine, dato che in uninvece serviranno ancora – isu chire la tessera, che potrà essere messa in funzione direttamente sui lettori a bordo deidi superficie e aidella metropolitana.A una condizione: che l'abbonamento venga acquistato almeno un giorno prima del viaggio.Quando bisogna passare ancora dalIn unè necessario ancora utilizzare il. Seviene utilizzato il giorno stesso dell’acquisto, come si legge sul sito internet di Atm.I dispositivi per l’zionesi(avvicinandolo al dispositivo ottico di lettura):ai lettori della metropolitana, ai lettori a bordo di tutti i tram, gli autobus e i filobus ATM, ai lettori a bordo delle linee NET: Z301, Z304, Z305, Z307, Z309, Z310, Z311, Z312, Z313, Z314, Z315, Z317, Z318, Z319, Z321, Z322, Z323, Z201, Z202, Z204, Z206, Z208, Z211, Z212, ai lettori a bordo delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 965, SMARTBUS, 166Attacco hacker, violati i dati sensibili degli utenti dell’app di Atm: quali sono i rischiGli abbonamenti dare prima di viaggiareSi devonore nel momento in cui si sale a bordo del mezzo (o si oltrepassano i) tutti gli abbonamenti che si comprano online, dalla nostra app o dal sito web.

Se ne parla anche su altri siti

La rivoluzione dei bancomat: addio ai vecchi sportelli Atm, come preleveremo i contanti - Addio ai tradizionali sportelli Atm: la rivoluzione è dietro l'angolo. Il futuro prossimo dei prelievi bancari sarà completamente digitale. Il settore bancario sta attraversando una trasformazione tecnologica che cambierà il modo di prelevare i contanti. Cosa cambia, in concreto? Le banche stanno... 🔗europa.today.it

Bancomat, ATM addio? Come cambiano i prelievi allo sportello - Roma, 10 febbraio 2025 – Per molti istituti bancari italiani è una novità assoluta, per altri è già realtà il prelievo di contante allo sportello bancomat tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication), ovvero senza dover inserire fisicamente la carta. Il sistema, già utilizzato per pagamenti contactless con carte e smartphone, consentirà ai correntisti di prelevare contanti semplicemente avvicinando il proprio dispositivo al lettore dell’ATM (Automated teller machine). 🔗quotidiano.net

Da marzo si potrà utilizzare l’identità alias sull’abbonamento Atm a Milano: di cosa si tratta e come funzionerà - Il percorso iniziato nel 2023 con la mozione sulle carriere alias del Comune di Milano della consigliera Pd Monica Romano. L'assessora Arianna Censi: "Misura di civiltà doverosa. L’identità registrata deve essere quella in cui ci si riconosce, non necessariamente quella anagrafica"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Atm: addio ai totem, l’abbonamento si attiva sui mezzi o ai tornelli. Fa eccezione un caso; Con la nuova app ATM, Milano dice addio alla tessera fisica: si viaggia anche solo con lo smartphone; ATM digitalizza gli abbonamenti: come funziona la nuova app; Milano, addio al vecchio biglietto cartaceo. Dal 7 maggio il ticket per tram e metro diventa ricaricabile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Atm: addio ai totem, l’abbonamento si attiva sui mezzi o ai tornelli. Fa eccezione un caso - Nuove regole per tessere e ricariche. I dispositivi sono a disposizione praticamente su tutte le linee di superficie oltre che, ovviamente, in metropolitana ... 🔗ilgiorno.it

Il totem per attivare gli abbonamenti Atm va in pensione (o quasi) - Servirà ancora per utilizzare un abbonamento acquistato lo stesso giorno in cui si inizia a usarlo. Altrimenti basta passare la tessera ai tornelli o comprare l'abbonamento direttamente dall'app ... 🔗milanotoday.it

I biglietti Atm si venderanno anche in provincia e a Reggio Calabria - MESSINA. ATM sarà presente anche nei comuni della provincia di Messina. Grazie all’interlocuzione con la Federazione italiana dei tabaccai, l’Azienda Trasporti e la società Sir (Servizi in rete) hanno ... 🔗letteraemme.it