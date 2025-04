Atletico Mariner vince 2-1 contro Fabriano Cerreto e si prepara per i play out

Atletico Mariner: Amato, Marucci, Lorenzoni, Panza (37' Sharif), Bontempi, Kiwobo, Malheiro (1' st Luciani), Picciola (16' st Rodriguez), Cialini (32' st Di Filippo), Napolano, Tassi. All. Puddu
Fabriano Cerreto: Stroppa, Poeta (19' st De Sanctis), Crescentini (14' st Grassi), Carnevali, Stortini, Fondi (36' st Franconi), Conti, Trillini, Proietti Zola, Nacciarriti (28' st Marinelli), Guidarelli (14' st Marino). All. Mariotti
Arbitro: Tasso di Macerata. Assistenti: Belogi e Varagona di Ancona
Reti: 44' Kiwobo, 6' st Stortini, 27' st Cialini
Note. Espulso Carnevali al 8' st
Doveva essere vittoria e vittoria è stata per l'Atletico Mariner che, battendo il Fabriano Cerreto, ha guadagnato il diritto a disputare i play out con il Monturano Campiglione fra le mura amiche.

