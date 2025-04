Atletico Ascoli e Termoli pareggiano 0-0 | lotta salvezza aperta

Atletico Ascoli0(4-4-2): Corci 6,5; Tracchia 6 (36’ st Allegretti sv), Esposito 6, Hutsol 5.5, Sicignano 6 (36’ Zammarchi sv); Volpe 6 (8’ st Della Pietra 6), Magnani 6, Keita 6, Hysai 6 (43’ st Traini sv); Galdo 6, Cancello 6. A disp. Palombo, Ferchichi, Allegretti, Oliverio, Mariani, Arduini. All. Carnevale 6Atletico Ascoli (4-4-2): Pompei 6,5; Baraboglia 6, Nonni 6, Minicucci 6 (17’ st Coquin 6), Scimia 6; Ceccarelli 6,5, Camilloni 6, D’Alessandro 6 (1’ st Mazzarani), Clerici 6 (12’ st Olivieri 6); Antoniazzi 6 (30’ st Gerlero 6), Di Dio 6. A disp. Galbiati, Olivieri, Maio, Vecchiarello, Dondoni, Ascoli. All. Seccardini 6.Note: ammoniti Tracchia, Esposito, Olivieri; calci d’angolo 4-3; recupero 3’ pt, 5’ st; spettatori 500 circa.Arbitro: Gargano della sezione di Bologna 6 (Rocco di Castellamare di Stabia – Petruzziello di Avellino). Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli e Termoli pareggiano 0-0: lotta salvezza aperta Leggi su Ilrestodelcarlino.it 0(4-4-2): Corci 6,5; Tracchia 6 (36’ st Allegretti sv), Esposito 6, Hutsol 5.5, Sicignano 6 (36’ Zammarchi sv); Volpe 6 (8’ st Della Pietra 6), Magnani 6, Keita 6, Hysai 6 (43’ st Traini sv); Galdo 6, Cancello 6. A disp. Palombo, Ferchichi, Allegretti, Oliverio, Mariani, Arduini. All. Carnevale 6(4-4-2): Pompei 6,5; Baraboglia 6, Nonni 6, Minicucci 6 (17’ st Coquin 6), Scimia 6; Ceccarelli 6,5, Camilloni 6, D’Alessandro 6 (1’ st Mazzarani), Clerici 6 (12’ st Olivieri 6); Antoniazzi 6 (30’ st Gerlero 6), Di Dio 6. A disp. Galbiati, Olivieri, Maio, Vecchiarello, Dondoni,. All. Seccardini 6.Note: ammoniti Tracchia, Esposito, Olivieri; calci d’angolo 4-3; recupero 3’ pt, 5’ st; spettatori 500 circa.Arbitro: Gargano della sezione di Bologna 6 (Rocco di Castellamare di Stabia – Petruzziello di Avellino).

Su questo argomento da altre fonti

Vigor e Atletico Ascoli pareggiano: Antonioli e Seccardini analizzano la partita - Mister Antonioli non può essere soddisfatto della prova dei suoi. La Vigor appare ancora troppo incostante e poco lucida in alcune fasi del match. Senza mezzi termini: questa volta è andata bene ai senigalliesi che hanno rischiato tanto e creato poco. Il tecnico di Bellaria è il primo a rendersene conto e con estrema onestà analizza la prestazione opaca della sua squadra. "L’Atletico Ascoli è una rivale difficile da affrontare, almeno per quelle che sono le nostre caratteristiche…Ho provato con due attaccanti agili, di movimento, ma abbiamo creato pochissimo, nella ripresa invece ho cercato ... 🔗sport.quotidiano.net

Atletico Ascoli: Seccardini punta a chiudere il campionato in bellezza contro il Termoli - Dopo la salvezza raggiunta aritmeticamente, l’Atletico Ascoli oggi torna in campo a Termoli contro una squadra che lotta per evitare i play out. Il tecnico bianconero Simone Seccardini però vuole onorare fino alla fine il campionato e chiederà ai suoi l’ultimo sforzo nelle due gare che mancano alla fine. Mister Seccardini vi aspetta una partita dura, come l’affronterete? "Affrontiamo una squadra motivata che lotterà per conquistare i punti fondamentali in chiave salvezza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Atletico Ascoli: Salvezza Anticipata e Preparazione per la Sfida a Termoli - ASCOLI Dopo l’aritmetica salvezza conquistata con due giornate d’anticipo, l’Atletico Ascoli si prepara a chiudere al meglio una stagione intensa e ricca di sfide. A parlare è Lorenzo Luzi, collaboratore tecnico bianconero alla sua sesta stagione con il club. Lorenzo è arrivata la salvezza con due giornate di anticipo come lo scorso anno: ma che sapore ha l’obiettivo conquistato quest’anno? "Un sapore speciale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Atletico Ascoli e Termoli pareggiano 0-0: lotta salvezza aperta; Atletico Ascoli, pareggio a reti bianche col Termoli; Serie D, Termoli-Atletico Ascoli 0-0; Termoli - Atletico Ascoli 0-0, quinto risultato utile per i bianconeri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Termoli-Atletico Ascoli 0-0, quinto risultato utile consecutivo i bianconeri - Un risultato considerato giusto allo stadio “Cannarsa”: primo tempo equilibrato ma anche la seconda frazione con due belle occasioni per parte ... 🔗picenooggi.it

Termoli fermato sullo 0-0 dall'Atletico Ascoli - Al Cannarsa gara con poche emozioni. I giallorossi rinviano l'appuntamento con la salvezza e si giocheranno tutto a Recanati ... 🔗rainews.it

Atletico Ascoli, tutto pari a Termoli: giallorossi padroni del proprio futuro - SERIE D - Risultato ad occhiali in un Cannarsa ventoso Termina senza reti la sfida del Cannarsa tra Termoli e Atletico Ascoli. Le due squadre non si fanno male anche se il Termoli deve cercare i ... 🔗youtvrs.it