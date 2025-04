Atletica Nadia Battocletti vola in Giappone | caccia al record europeo nei 5 km su strada

Nadia Battocletti sarà la stella della Tokyo Speed Race 2025, in programma questo weekend nella capitale nipponica. La regina del mezzofondo europeo è in viaggio oggi verso il Giappone, dove la attende una nuova sfida sulla distanza dei 5 chilometri con l’obiettivo di firmare nuovi record e proseguire il suo ottimo avvio di stagione dopo il recente oro continentale in Belgio nei 10 km su strada.La 25enne trentina, detentrice attualmente di quattro titoli europei su tre superfici diverse e vice-campionessa olimpica in carica sui 10.000 metri, gareggerà nella giornata di sabato 3 maggio all’ombra dello stadio Nazionale di Tokyo (sede dei Giochi Olimpici nel 2021 e della prossima edizione dei Campionati Mondiali a settembre) in un percorso totalmente piatto.L’azzurra proverà a migliorare il suo primato nazionale di 14:45 realizzato a Riga nel 2023, mettendo magari nel mirino anche il record europeo siglato dall’olandese Diane Van Es in 14:39 lo scorso febbraio nel Principato di Monaco. Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti vola in Giappone: caccia al record europeo nei 5 km su strada Leggi su Oasport.it sarà la stella della Tokyo Speed Race 2025, in programma questo weekend nella capitale nipponica. La regina del mezzofondoè in viaggio oggi verso il, dove la attende una nuova sfida sulla distanza dei 5 chilometri con l’obiettivo di firmare nuovie proseguire il suo ottimo avvio di stagione dopo il recente oro continentale in Belgio nei 10 km su.La 25enne trentina, detentrice attualmente di quattro titoli europei su tre superfici diverse e vice-campionessa olimpica in carica sui 10.000 metri, gareggerà nella giornata di sabato 3 maggio all’ombra dello stadio Nazionale di Tokyo (sede dei Giochi Olimpici nel 2021 e della prossima edizione dei Campionati Mondiali a settembre) in un percorso totalmente piatto.L’azzurra proverà a migliorare il suo primato nazionale di 14:45 realizzato a Riga nel 2023, mettendo magari nel mirino anche ilsiglato dall’olandese Diane Van Es in 14:39 lo scorso febbraio nel Principato di Monaco.

