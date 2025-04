Atalantamania | Retegui nella storia ma fossero tutti Cuadrado

Leggi su Calciomercato.com Sarebbe incredibile che l`Atalanta, nelle prime tre posizioni per quasi tutto il campionato, perdesse il posto in Champions nelle ultime quattro.

Retegui ad un passo dalla storia dell’Atalanta: è ad un gol dal record di Inzaghi e a -2 da Zapata - Quaranta giorni per entrare nella storia dell’Atalanta dalla porta principale. Mateo Retegui in estate è stato prelevato dal Genoa per 22 milioni (più bonus) con un solo obiettivo: non far rimpiangere Gianluca Scamacca. D’altronde è arrivato tre giorni dopo il ‘crac’ del crociato dell’eroe di Anfield. Missione compiuta, anzi, di più. Lo dicono i numeri. Il conto al momento, quando mancano 6 partite alla fine della stagione, è di 23 reti in Serie A e altre 3 in Champions League. 🔗bergamonews.it

Retegui scrive la storia: eguagliato il record di Filippo Inzaghi. 24 goal in campionato con l’Atalanta (nessuno come loro) - Retegui entra per sempre nella storia dell’Atalanta: raggiunto il record delle 24 reti di Filippo Inzaghi. Nessuno ci era mai riuscito dal 1997 Scritta nuovamente la storia dell’Atalanta, e soprattutto quella di Mateo Retegui: ora più che mai nell’olimpo dei cannonieri, e dopo 28 anni l’italo argentino è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario […] 🔗calcionews24.com

Atalanta, Retegui a un passo dalla storia: obiettivo Inzaghi - L’Atalanta si gode il suo bomber, reduce dal gol all’Allianz Stadium nel poker alla Juventus, Retegui potrebbe entrare nella storia del club alla prima ... uomini di Baroni con l’amaro in bocca non ... 🔗calciostyle.it

